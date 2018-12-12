Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
1 biberão
260 ml
Tetina de Fluxo Lento
1 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
4.4
de 5
242
Críticas
89%
recomendam este produto
Regina
12/12/2018
Portugal
Boa qualidade
Otima compra!! Satisfeita em todos os aspetos! 5*****
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle
Ele80
29/12/2021
España
Parte da promoção
Un buen producto
Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.
Pontos positivos
El diseño de la tetina
Pontos negativos
El tamaño
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural
Dochi
27/11/2018
España
Buena adaptación
Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011