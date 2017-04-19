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Descontinuado
SCF696/17
1 biberão
330 ml
Tetina de fluxo médio
3 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
4.2
de 5
31
Críticas
MLPPM
19/04/2017
Portugal
Perfeito para o meu bebé!
[Employee of philipsglobal] Fácil de manusear graças à sua ergonomia e a tetina não se deforma e mantêm-se firme ao longo do crescimento do bebé. Ouve-se o ruído do ar a sair que foi perfeito para evitar cólicas!
Esta avaliação foi feita para SCF698/17 Biberão Natural
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mara87
10/11/2016
España
el biberón Perfecto
es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF697/17 Biberón Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF697/17 Biberón Natural
PledesmA
26/04/2016
España
Perfebto
Ideal tamaño para glotonas como mi pequeña.pAceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF698/17 Biberón Natural
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011