Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000. Ver todas as vantagens