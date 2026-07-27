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Descontinuado

1000 seriesAuriculares com microfone

SHE2405PP/00

Disponível em

Azul
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Preto
Preto
Púrpura rosado
Púrpura rosado
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Dê música aos seus dias com batidas ousadas. Estes auriculares estão disponíveis em quatro paletas de cores vivas e apresentam uma estrutura transparente com cabos com gradiente de cor. Porquê passar despercebido quando nasceu para se destacar?
Ver todos os benefícios

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  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Microfone integrado

  • Rosa e púrpura

  • Auriculares

Cabos com gradientes de cores vivas. Estrutura transparente

Marque a diferença com cabos com gradientes de cores vivas e estrutura transparente.

Diafragmas acústicos em neodímio de 8,6 mm. Som nítido e cristalino

Os diafragmas acústicos em neodímio de 8,6 mm proporcionam-lhe som nítido e cristalino.

Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo

O tubo acústico oval destes auriculares permite-lhe desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico. Alcance o máximo isolamento de ruído passivo e escolha entre três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis para uma adaptação perfeita.

Especificações técnicas

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