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Descontinuado
SHE2405PP/00
Disponível em
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Microfone integrado
Rosa e púrpura
Auriculares
Marque a diferença com cabos com gradientes de cores vivas e estrutura transparente.
Os diafragmas acústicos em neodímio de 8,6 mm proporcionam-lhe som nítido e cristalino.
O tubo acústico oval destes auriculares permite-lhe desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico. Alcance o máximo isolamento de ruído passivo e escolha entre três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis para uma adaptação perfeita.
Críticas