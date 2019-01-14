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Descontinuado
SHE2405WT/00
Disponível em
Exibe o teu estilo
Dê música aos seus dias com batidas ousadas. Estes auriculares estão disponíveis em quatro paletas de cores vivas e apresentam uma estrutura transparente com cabos com gradiente de cor. Porquê passar despercebido quando nasceu para se destacar?
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Microfone integrado
Branco
Auriculares
Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, consegue sempre uma ligação nítida e sem interferências.
O tubo acústico oval destes auriculares permite-lhe desfrutar das suas músicas favoritas com um conforto autêntico. Alcance o máximo isolamento de ruído passivo e escolha entre três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis para uma adaptação perfeita.
Críticas