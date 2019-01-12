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Descontinuado
SHL3065BL/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Diafragmas de 32 mm de alta potência fornecem um som nítido, detalhado e natural.
4.1
de 5
25
Críticas
91%
recomendam este produto
TREEMME86
12/01/2019
Italia
Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.
Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HU4706/11 Umidificatore d'aria
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pcalleg
14/02/2017
Italia
Comprador verificado
Ottima qualità
Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.
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Cybercip
10/05/2016
Italia
Ottimo rapporto qualita prezzo
Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3065BK Headphones with mic
Sim, recomendo este produto
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