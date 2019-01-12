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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHL3065BL/00

4.1

| (25) Críticas | 91% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Púrpura
Púrpura
Rosa
Rosa
Vermelho
Vermelho

Graves nítidos e potentes

Estes auscultadores inspirados em DJs criam som e graves potentes. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.

Ver todos os benefícios

Auscultadores com controlo estilo DJ e microfone

Graves nítidos e potentes

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

Cabo de 1,2 m para desfrutar livremente de música em movimento

Cabo de 1,2 m para desfrutar livremente de música em movimento

Diafragmas dos altifalantes de 32 mm para som potente e dinâmico

Diafragmas dos altifalantes de 32 mm para som potente e dinâmico

Diafragmas de 32 mm de alta potência fornecem um som nítido, detalhado e natural.

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos ajustáveis adaptam-se à cabeça

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos ajustáveis adaptam-se à cabeça

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

25

Críticas

91%

recomendam este produto

1

12/01/2019

Italia

Italia

Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.

Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.

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Esta avaliação foi feita para HU4706/11 Umidificatore d'aria

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14/02/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottima qualità

Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.

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10/05/2016

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita prezzo

Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto

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Esta avaliação foi feita para SHL3065BK Headphones with mic

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