20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.