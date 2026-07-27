Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SM5573/10
13 variedades
Jarro de leite de alta qualidade
Parte frontal em aço inoxidável
Moinho ajustável de 12 níveis
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os melhores sabores dos seus grãos de café favoritos para um aroma e um sabor intensos e autênticos (torrado, com notas de chocolate e de nozes, frutado, floral, picante)
Um café sem falhas pede temperaturas perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de alto desempenho é fabricado em alumínio leve e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece rapidamente até às temperaturas ideais.
Críticas
O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza