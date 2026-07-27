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  • Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar
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Descontinuado

Saeco PicoBaristo DeluxeMáquina de café expresso super automática

SM5573/10

Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar
Explore o mundo do café com receitas comuns, como as receitas de café expresso e cappuccino, ou com especialidades, como o café americano ou o espresso macchiato.
Ver todos os benefícios

Café excelente, facilmente adaptado ao seu paladar

  • 13 variedades

  • Jarro de leite de alta qualidade

  • Parte frontal em aço inoxidável

  • Moinho ajustável de 12 níveis

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café

A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os melhores sabores dos seus grãos de café favoritos para um aroma e um sabor intensos e autênticos (torrado, com notas de chocolate e de nozes, frutado, floral, picante)

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho

Um café sem falhas pede temperaturas perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de alto desempenho é fabricado em alumínio leve e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece rapidamente até às temperaturas ideais.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza