Conforto fantástico, som incrível
Cancelamento de ruído
Auscultadores leves over-ear
Som natural. Graves extra
Até 50 horas de reprodução
Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído
O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Prima o botão para ativar o modo de perceção.
Som incrível com o modo de graves extra
Obtenha um som fantástico dos diafragmas de 40 mm e um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Pode desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas.
Até 50 horas de reprodução com carregamento rápido
Com até 50 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 10 horas.
Ligação Bluetooth multiponto consistente
A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.
Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.
Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas
Estes auscultadores over-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça leve e almofadado adapta-se suavemente à cabeça, enquanto as proteções dos ouvidos macias garantem um ajuste perfeito. Cada proteção possui um revestimento em pele PU, proporcionando uma sensação suave para a pele que combina conforto duradouro com manutenção fácil.
Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
A nossa prática aplicação complementar permite-lhe gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído. Também pode utilizar a aplicação para ajustar o seu perfil de som.
Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som confortável e detalhado com graves ricos dos diafragmas, ajustado à marca de som da Philips.
Especificações técnicas
Som
Sistema acústico
Fechado
Limites frequência
20 – 20.000 Hz
Impedância
32 ohm
Sensibilidade
112 dB (1 kHz)
Diâmetro da coluna
40
mm
Entrada máxima de corrente
30
mW
Tipo de diafragma
Dinâmica
Conectividade
Versão Bluetooth
6,0
Perfis Bluetooth
AVRCP
A2DP
HFP
Alcance máximo
Até 10
m
Ligação multiponto
Sim
Codecs suportados
SBC
Tomada dos auscultadores
3.5
mm
Embalagem exterior
Comprimento
36.20
cm
Número de embalagens para o consumidor
6
Largura
21.60
cm
Peso bruto
2.76
kg
Comprimento
23.60
cm
GTIN
1 48 95229 17305 4
Peso líquido
1.39
kg
Tara
1.37
kg
Conveniência
Suporta a aplicação Philips Headphones
Sim
Atualizações de firmware possíveis
Sim
Tipo de controlos
Botão
Alimentação elétrica
Número de pilhas
1 un.
Tempo de carga
2
hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
45
hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)