Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Conforto fantástico, som incrível Conforto fantástico, som incrível Conforto fantástico, som incrível

      2000 series Auscultadores over-ear sem fios

      TAH2500BG/10

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Conforto fantástico, som incrível

      Coloque estes auscultadores over-ear sem fios e desfrutará de verdadeiro conforto enquanto ouve. Obtém um som rico com graves extra e até 50 horas de reprodução.

      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      2000 series Auscultadores over-ear sem fios

      Produtos semelhantes

      Ver todos Cancelamento do ruído

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Conforto fantástico, som incrível

      • Cancelamento de ruído
      • Auscultadores leves over-ear
      • Som natural. Graves extra
      • Até 50 horas de reprodução

      Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído

      O cancelamento de ruído ajusta o ruído externo, incluindo o vento, para que possa concentrar-se nas suas músicas ou chamadas. Quer saber mais sobre o que se passa à sua volta? Prima o botão para ativar o modo de perceção.

      Som incrível com o modo de graves extra

      Obtenha um som fantástico dos diafragmas de 40 mm e um bom isolamento de ruído passivo do encaixe over-ear. Pode desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas.

      Até 50 horas de reprodução com carregamento rápido

      Com até 50 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 10 horas.

      Ligação Bluetooth multiponto consistente

      A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

      Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser

      A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

      Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas

      Estes auscultadores over-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça leve e almofadado adapta-se suavemente à cabeça, enquanto as proteções dos ouvidos macias garantem um ajuste perfeito. Cada proteção possui um revestimento em pele PU, proporcionando uma sensação suave para a pele que combina conforto duradouro com manutenção fácil.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos

      A nossa prática aplicação complementar permite-lhe gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído. Também pode utilizar a aplicação para ajustar o seu perfil de som.

      Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips

      De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som confortável e detalhado com graves ricos dos diafragmas, ajustado à marca de som da Philips.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        20 – 20.000 Hz
        Impedância
        32 ohm
        Sensibilidade
        112 dB (1 kHz)
        Diâmetro da coluna
        40  mm
        Entrada máxima de corrente
        30  mW
        Tipo de diafragma
        Dinâmica

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC
        Tomada dos auscultadores
        3.5  mm

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        36.20  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        6
        Largura
        21.60  cm
        Peso bruto
        2.76  kg
        Comprimento
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Peso líquido
        1.39  kg
        Tara
        1.37  kg

      • Conveniência

        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        45  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        50  hora(s)
        Carregamento rápido
        15 mins for 10 hrs
        Peso da bateria (total)
        9.6  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        500  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporados)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        22  cm
        Tipo de embalagem
        Blister
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        20.2  cm
        Profundidade
        5.8  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Peso bruto
        0.4  kg
        Peso líquido
        0.232  kg
        Tara
        0.168  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        19.76  cm
        Largura
        16.57  cm
        Profundidade
        8.29  cm
        Peso
        0.207  kg

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim
        Cabo para carregamento
        Cabo USB-C, 200 mm

      • Design

        Cor
        Bege
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Plano/para dentro
        Material do acoplamento auditivo
        Espuma de memória
        Ajusta à orelha
        Over-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        1 mic

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        FF
        Modo de perceção
        Sim
        ANC adaptável
        Sim
        Microfone para ANC
        2 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Premir o botão de reprodução/pausa
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.