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  • Ouça os seus sons com nitidez
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Descontinuado

Auscultadores True Wireless

TAT1108BL/00

3.4
| (9) Críticas
Ouça os seus sons com nitidez
Ouça músicas e chamadas com clareza. Estes auscultadores True Wireless utilizam diafragmas de 6 mm para um som rico e graves potentes e um microfone de IA para chamadas nítidas. Com resistência a salpicos e transpiração IPX4 e um estojo de carregamento de bolso para 15 horas de reprodução.
Ver todos os benefícios

Ouça os seus sons com nitidez

  • Qualidade nítida de chamada

  • Diafragmas de 6 mm para graves potentes

  • Design ergonómico confortável

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

Sem preocupações. Até 15 horas de reprodução com o estojo

Não importa o quão longo é o seu dia, estes auscultadores têm tudo do que precisa. Desfrute de 5 horas de tempo de reprodução e 10 horas adicionais com o prático estojo de carregamento de bolso.

Diafragmas personalizados de 6 mm para um som excelente e graves potentes

Ouça os seus sons da forma como foram feitos para serem ouvidos. Estes auscultadores utilizam um design personalizado e diafragmas dinâmicos de 6 mm para lhe proporcionar uma verdadeira experiência de audição. A grande potência dos diafragmas melhora a dinâmica e os graves para que nunca perca uma batida.

Microfone de IA para chamadas nítidas

Não deixe que os sons do mundo à sua volta interrompam a sua audição. Estes auscultadores dispõem de um microfone de IA que utiliza um algoritmo de IA avançado para filtrar o ruído que não quer ouvir e garantir uma qualidade nítida de chamada. Ouça sempre de forma nítida.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.4

de 5

9

Críticas

3
2

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Pontos positivos

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Pontos negativos

Charge lente des écouteurs

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Esta avaliação foi feita para TAT1108WT Casque True Wireless

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Esta avaliação foi feita para TAT1108WT Casque True Wireless

23/02/2024

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto sotto ogni punto di vista suono limpido e cristallino

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Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Cuffie True wireless

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Esta avaliação foi feita para TAT1108BK Cuffie True wireless

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Pontos positivos

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Pontos negativos

Geen

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Esta avaliação foi feita para TAT1108WT True wireless koptelefoons

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