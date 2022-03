Alergénios em casa - ácaros do pó

Acreditamos que existe sempre uma forma de melhorar a vida. É por isso que nos dedicamos a criar soluções abrangentes para ajudar a melhorar a qualidade do ar em casa, nomeadamente no que diz respeito aos alergénios. Neste artigo, a nossa atenção recai sobre os ácaros do pó e, com a ajuda de um purificador de ar Philips, sobre o que pode fazer para se livrar dos mesmos.

O que são exatamente os ácaros do pó?

O seu sistema imunitário protege-o contra corpos estranhos, tais como bactérias, fungos e vírus, causadores de infeções. No entanto, nas pessoas com alergias, o seu sistema imunitário confunde erradamente uma substância que, normalmente, é inofensiva para a maior parte das pessoas por algo realmente perigoso e ataca-a. Uma dessas substâncias são as fezes dos ácaros do pó.

Vejamos com mais detalhe

Os alergénios podem ser divididos em alergénios exteriores e interiores. Um ácaro do pó, ou mais especificamente, as proteínas contidas nas fezes que estes produzem, é o principal exemplo de um alergénio interior. Um ácaro do pó mede apenas cerca de um quarto a um terço de um milímetro. São demasiado pequenos para os vermos a olho nu, mas sob um microscópio parecem insetos brancos. Têm oito pernas e, por isso, não são insetos mas sim artrópodes, como as aranhas. Os ácaros do pó podem ser encontrados em colchões, carpetes, travesseiros, roupas da cama ou móveis estofados, os quais servem como ninhos. Em seguida, produzem alergénios que podem ser transportados pelo ar pela força de um movimento, incluindo a atividade humana (como a limpeza, a caminhada ou simplesmente fazer a cama) ou as correntes de ar.[1]

Quando ocorrem?

As partículas de alergénios dos ácaros do pó podem ser encontradas durante todo o ano mas são mais frequentes no verão fruto de uma maior humidade.

Como posso evitar os ácaros do pó?

Os ácaros do pó vivem em temperaturas de 20 a 25 °C. Para além disso, gostam igualmente de níveis de humidade em torno dos 70 a 80%. Assim, na maior parte dos casos, é melhor manter os níveis de humidade da sua casa por volta dos 40 a 50% usando um desumidificador ou ar condicionado.[3]

Uma vez que os ácaros do pó são mais frequentemente encontrados nos quartos, aqui ficam algumas sugestões para manter estes bichinhos longe da sua casa:

Limpe regularmente os colchões com um aspirador de alta filtragem, por exemplo, um aspirador com filtro HEPA

Adote barreiras à prova de alergénios (também conhecidas como capas protetoras) sobre os colchões, edredões e travesseiros de forma a ajudar na proteção contra os ácaros

Lave a roupa de cama a 112 0 F (60 0 C) para diminuir os números de ácaros do pó e os níveis de partículas de alergénios de ácaros

Escolha tapetes laváveis, pisos de madeira e persianas em vez de cortinas

Coloque artigos de decoração, livros e revistas numa divisão diferente

Não deixe que as crianças propensas a reações alérgicas durmam no beliche inferior de uma cama onde os alergénios possam cair sobre elas[2][3]

Os purificadores de ar Philips possuem uma avançada filtragem multicamada incorporada que é capaz de remover 99,97% dos alergénios transportados pelo ar, como os ácaros do pó. Se quiser saber mais informações sobre como pode desfrutar de ar limpo e saudável em conjunto com a sua família, basta aceder a esta ligação.

