Alergénios em casa - Bolor

O que é exatamente o bolor?

O seu sistema imunitário protege-o contra corpos estranhos, tais como bactérias, fungos e vírus, causadores de infeções. No entanto, nas pessoas com alergias, o seu sistema imunitário confunde erradamente uma substância que, normalmente, é inofensiva para a maior parte das pessoas por algo realmente perigoso e ataca-a. Um exemplo disto são as proteínas que o bolor é capaz de produzir.

Vejamos com mais detalhe

O bolor e o mofo são tipos de fungos e são diferentes das plantas ou animais na forma como se reproduzem e crescem. Estes produzem esporos que se espalham através do ar e alguns prosperam em ambientes secos e ventosos, enquanto outros prosperam no nevoeiro ou orvalho quando a humidade é elevada. Estes esporos também podem permanecer no ar durante algum tempo, uma vez que são facilmente transportados pelo vento. A inalação destes esporos poderá criar uma reação alérgica em algumas pessoas. Embora existam muitos tipos de bolor, apenas algumas dezenas provocam reações alérgicas. [1]

Quais são os tipos de bolor e em que altura é que eles se manifestam?

1. Bolor exterior

Estação: mais comum no final do verão e durante o outono como resultado das folhas e de outros materiais biodegradáveis

2. Bolor interno

Estação: todo o ano, mas pode flutuar dependendo da quantidade de humidade dentro de casa e é mais prevalente durante os picos do bolor exterior.

Mas como posso evitar o bolor?

Evitar os esporos de mofo no exterior pode ser complicado, mas felizmente existem algumas formas de limitar o seu crescimento dentro de casa. Aqui ficam algumas dicas:

Verifique regularmente as paredes atrás dos móveis e radiadores quanto à presença de manchas de mofo e certifique-se de que existe a circulação de ar mantendo os itens afastados das paredes

Substitua todos os objetos afetados pelo crescimento de bolor, por exemplo, papel de parede ou cortinas da casa de banho

Conserte os tubos com fugas sob os lavatórios e na cave

Abra regularmente as janelas ou utilize os respiradouros nos vidros duplos para uma melhor ventilação, mesmo no Inverno

Utilize um ventilador na cozinha/casa de banho para remover os vapores e a humidade em excesso e limpe-o regularmente

Limpe as superfícies todas as semanas e seque as superfícies molhadas na casa de banho depois do banho para evitar o crescimento de bolor

Coloque as tampas nos tachos para evitar que o ar fique demasiado húmido e/ou a formação de condensação em superfícies frias, como janelas e paredes, o que pode promover o crescimento do bolor

Mantenha os níveis de humidade baixos evitando secar as toalhas em cima de um radiador. Em vez disso, coloque-as num estendal no exterior ou numa máquina de secar com um tubo de escape virado para o exterior.

Considere a utilização de um desumidificador para manter o nível da humidade entre os 40-50%

Se estiver a efetuar decorações, utilize tinta antibolor para as paredes[2][3]

Os purificadores de ar Philips possuem uma avançada filtragem multicamada incorporada que é capaz de remover 99,97% dos alergénios transportados pelo ar, como o bolor.

