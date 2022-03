Alergénios em casa - Pólen

Quais são os tipos de pólen e em que altura se manifestam?

1. Pólen da relva

Estação: normalmente na Primavera (abril a junho) mas, em países do sul, também é possível detetar pólen em setembro

2. Pólen das ervas

Estação: principalmente durante o verão, mas pode permanecer na atmosfera durante muito mais tempo na área do Mediterrâneo

3. Pólen das árvores

Estação: normalmente, na primavera e verão. No entanto, tal como com os outros tipos de pólen acima referidos, o tempo exato pode variar entre as regiões europeias e mesmo entre anos

Muitos países produzem calendários de pólen, que mostram os períodos normais em que se prevê a presença de diferentes tipos de pólen. Para mais informações, consulte os sites dos grupos de pacientes locais de rinite alérgica.

Como pode ficar atento ao pólen?

Felizmente, existem previsões relativas à presença de pólen. Estas baseiam-se numa variedade de fatores ambientais e sazonais, incluindo contagens de pólen passadas e atuais e as condições meteorológicas. Uma previsão de pólen pode ajudar os doentes com alergias a planificar o seu dia. Para encontrar previsões de pólen na sua área, consulte a aplicação Philips Clean Home+ ou a Internet.

O que é uma contagem do pólen?

A contagem do pólen é uma medição do nível do pólen no ar ao longo de um período de tempo e é expressa em grãos de pólen por metro cúbico de ar. Normalmente, as contagens do pólen representam a concentração de tipos de pólen específicos. Quanto maior for a contagem de um tipo de pólen ao qual é alérgico, maior é a probabilidade de apresentar sintomas de alergia.

Como posso evitar o pólen?

Uma vez que o pólen pode ser transportado para sua casa em objetos como roupas e também em animais de estimação, é importante tentar evitá-lo no exterior. Eis algumas dicas que podem ajudar:

Monitorize diariamente as previsões de pólen e mantenha-se no interior sempre que possível quando a contagem for elevada

Se tiver de sair, aplique um bálsamo de proteção contra alergénios eficaz em volta da extremidade de cada narina de forma a manter o pólen afastado

Use óculos de sol grandes para manter o pólen longe dos seus olhos

Se tiver de se deslocar para o trabalho, evite andar de bicicleta, caminhar ou conduzir com as janelas abertas durante a época do pólen

Evite tratar dos jardins ou varrer as folhas

Em dias de alta contagem de pólen, coloque diretamente a sua roupa na máquina de lavar e tome banho assim que chegar a casa

Evite secar a roupa no exterior quando as contagens de pólen forem elevadas

Utilize gotas de solução salina para retirar o pólen dos seus olhos[3][4][5]

