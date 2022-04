Alergénios em casa - Partículas de animais

Acreditamos que existe sempre uma forma de melhorarmos ainda mais a vida. É por isso que estamos focados em criar soluções abrangentes para ajudarmos a melhorar a qualidade do ar em casa. Neste artigo, apresentamos os alergénios que os nossos amigos de quatro patas perdem e fornecemos sugestões sobre o que pode fazer para os evitar.

Mas o que são exatamente as partículas de animais?

O seu sistema imunitário protege-o contra corpos estranhos, tais como bactérias, fungos e vírus, causadores de infeções. No entanto, nas pessoas com alergias, o seu sistema imunitário confunde erradamente uma substância que, normalmente, é inofensiva para a maior parte das pessoas por algo realmente perigoso e ataca-a. Uma dessas substâncias são as proteínas contidas nas partículas de animais.

Vejamos com mais detalhe

As partículas de animais são compostas por minúsculos fragmentos de pele, por vezes mesmo microscópicos, que são deixados pelos animais com pelo ou penas, como os gatos, cães, roedores e pássaros. Estes fragmentos podem causar reações em pessoas que são especificamente alérgicas aos mesmos. Mas não é apenas ao pelo do seu amigo de quatro patas que tem de prestar atenção. As proteínas encontradas na saliva, urina e fezes também podem causar reações alérgicas em algumas pessoas.

Os alergénios de animais de estimação podem circular no ar quando os acaricia ou escova, ou quando estes assentam após as atividades domésticas como aspirar, limpar o pó, entre outras. E, uma vez que são extremamente leves e pequenos, quando os alergénios entram no ar, podem permanecer suspensos durante muito tempo[1].

Será que existem gatos hipoalergénicos?

Infelizmente, a resposta é não. Independentemente do comprimento do pelo, a saliva, a urina e as partículas dos gatos também transportam alergénios. Algumas raças de gatos, como o Siberian e Russian Blue, podem ser confundidos como sendo menos alergénicos, mas não existe um gato verdadeiramente hipoalergénico.[2][3]