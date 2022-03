Figura 2: painel superior: medição representativa da concentração total de número de aerossóis na sala de aula com purificadores de ar (linha vermelha e preta) e na sala sem purificadores durante uma aula (linha azul). Quatro purificadores de ar foram utilizados no nível 3 durante uma aula com as janelas e portas fechadas. Uma janela foi aberta brevemente na sala sem purificadores às 12h06 durante cerca de um minuto, quando partículas adicionais entraram vindas do exterior. A média das concentrações das partículas é calculada ao longo de intervalos de um minuto. Painel do meio: concentração do número de partículas maiores (0,3 a 10 µm, medição OPS) nas salas de aula com (vermelho) e sem (azul) purificadores de ar. Painel inferior: a concentração da massa de partículas PM10 nas salas com e sem purificadores de ar. Os valores são mais dispersos devido às baixas estatísticas de contagem das partículas maiores que mais contribuem para a concentração da massa derivada