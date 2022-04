Alergénios em casa

As conclusões preliminares de um estudo realizado pelo Centro Alemão de Investigação de Alergias e Ambiente indica que os purificadores de ar Philips podem remover rapidamente os alergénios de ácaros do pó do ar interior.

O Prof. Dr. Jeroen Buters e uma equipa de investigadores do Centro de Alergias e Ambiente (ZAUM) realizaram recentemente um estudo para testar os purificadores de ar Philips em casas reais.

O ZAUM pertence à Universidade Técnica de Munique (TUM) e ao Helmholtz Zentrum München (HMGU) e é membro do Centro Alemão de Investigação Pulmonar. De acordo com respetivo site, "os objetivos do ZAUM são o de promover a investigação sobre doenças alérgicas de forma a obter conhecimentos mecanicistas sobre a doença, impulsionar desenvolvimentos terapêuticos de forma a fornecer melhores cuidados ao paciente ou até prevenir o aparecimento de doenças alérgicas."

O material fecal dos ácaros do pó (HDM) é a principal fonte de alergénios internos, ficando suspenso no ar como partículas ambientais (PM) após movimentos. O estudo investigou o desempenho dos purificadores de ar Philips quanto à remoção dos alergénios de HDM e de outras frações de PM do ar em 22 casas em Munique, na Alemanha. "Sabíamos, através de testes laboratoriais e testes em câmaras ambientais, que os nossos purificadores de ar são bastante potentes no que diz respeito à filtragem de poluentes do ar, mas queríamos confirmar que os alergénios e as partículas também podem ser removidos em condições mais realistas. Por isso, trabalhámos em conjunto com o Prof. Dr. Buters para testarmos o nosso mais recente modelo AC4236 nos quartos das casas onde as pessoas realmente vivem", explica Michael Scheja, cientista principal da Philips Research.