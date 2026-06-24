Assistência Philips Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?

Os diferentes modelos OneBlade incluem diferentes formas de comunicar o estado de carregamento. Consulte as informações abaixo, com base na descrição que melhor corresponde ao seu modelo.



Nota: este artigo inclui orientação para todos os modelos OneBlade. Consulte as subtítulos para identificar as informações relevantes para o seu modelo. Se o seu modelo for visualmente diferente do apresentado na imagem (por exemplo, uma cor diferente) mas tiver as mesmas características, as informações continuam a ser aplicáveis.

A OneBlade tem um anel luminoso O anel luminoso da pega OneBlade fica intermitente durante o carregamento e acende-se continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O anel luminoso desliga-se 30 minutos depois de a OneBlade estar totalmente carregada para poupar energia.



Quando ligada através de Bluetooth, pode encontrar uma percentagem precisa do nível da bateria na aplicação OneBlade. A OneBlade tem um LED na pega Vários modelos da OneBlade incluem um único LED de carregamento na pega.



Se o LED se acender continuamente assim que ligar a OneBlade a uma fonte de alimentação, o LED apenas indica que o dispositivo está a receber energia. O estado LED não se altera para indicar que a OneBlade está totalmente carregada. Se a sua OneBlade estiver assim, consulte o manual do utilizador para determinar durante quanto tempo deve carregar o seu dispositivo.



Se o LED na pega OneBlade ficar intermitente quando o ligar à fonte de alimentação, este continuará a fazê-lo durante o carregamento, antes de se acender continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O LED desliga-se 30 minutos depois de a OneBlade estar carregada para poupar energia. A OneBlade tem um LED no adaptador Se existir um LED na ficha/adaptador da OneBlade, o LED acende-se continuamente quando ligado à fonte de alimentação e não muda para indicar que a OneBlade está totalmente carregada.



Se for este o caso da sua OneBlade, consulte o manual do utilizador para determinar durante quanto tempo deve carregar o seu dispositivo. A OneBlade tem uma percentagem da bateria A percentagem de bateria na pega OneBlade aumenta à medida que a carrega. O seu dispositivo está totalmente carregado quando a percentagem atinge os 100%.

A OneBlade tem 3 barras de carregamento Se a OneBlade tiver uma carga baixa, a barra de carregamento mais baixa fica intermitente quando liga o dispositivo a uma fonte de alimentação. Quando a bateria tiver 1/3 de carga, a barra mais baixa acende-se continuamente e a segunda barra fica intermitente.



Esta sequência irá continuar até que as 3 barras fiquem continuamente acesas, indicando que a OneBlade está totalmente carregada. As barras de carregamento desligam-se 30 minutos depois de a OneBlade estar carregada para poupar energia.

A OneBlade não tem nenhuma das opções acima Consulte o manual do utilizador para saber o tempo de carregamento recomendado para o modelo OneBlade (normalmente, 8 horas). Não tem a certeza se a OneBlade está a carregar? Se não tiver a certeza se a Philips OneBlade está a carregar, experimente ligá-la quando esta estiver ligada à fonte de alimentação. Se não ligar, significa que está a carregar.



Isto deve-se ao facto de todos os modelos Philips OneBlade incluírem uma funcionalidade de segurança que os impede de ligar durante o carregamento. Isto minimiza o risco de o produto se molhar (por exemplo, ao ser utilizado para barbear com a pele húmida) enquanto está ligado a uma fonte de alimentação.



Nota: se o seu modelo OneBlade tiver um indicador de carregamento LED ou digital na pega, isto também indica que o produto está a carregar.