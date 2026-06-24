Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?
Os diferentes modelos OneBlade incluem diferentes formas de comunicar o estado de carregamento. Consulte as informações abaixo, com base na descrição que melhor corresponde ao seu modelo.
Nota: este artigo inclui orientação para todos os modelos OneBlade. Consulte as subtítulos para identificar as informações relevantes para o seu modelo. Se o seu modelo for visualmente diferente do apresentado na imagem (por exemplo, uma cor diferente) mas tiver as mesmas características, as informações continuam a ser aplicáveis.
O anel luminoso da pega OneBlade fica intermitente durante o carregamento e acende-se continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O anel luminoso desliga-se 30 minutos depois de a OneBlade estar totalmente carregada para poupar energia.
Quando ligada através de Bluetooth, pode encontrar uma percentagem precisa do nível da bateria na aplicação OneBlade.
Vários modelos da OneBlade incluem um único LED de carregamento na pega.
Se o LED se acender continuamente assim que ligar a OneBlade a uma fonte de alimentação, o LED apenas indica que o dispositivo está a receber energia. O estado LED não se altera para indicar que a OneBlade está totalmente carregada. Se a sua OneBlade estiver assim, consulte o manual do utilizador para determinar durante quanto tempo deve carregar o seu dispositivo.
Se o LED na pega OneBlade ficar intermitente quando o ligar à fonte de alimentação, este continuará a fazê-lo durante o carregamento, antes de se acender continuamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado. O LED desliga-se 30 minutos depois de a OneBlade estar carregada para poupar energia.
Se existir um LED na ficha/adaptador da OneBlade, o LED acende-se continuamente quando ligado à fonte de alimentação e não muda para indicar que a OneBlade está totalmente carregada.
Se for este o caso da sua OneBlade, consulte o manual do utilizador para determinar durante quanto tempo deve carregar o seu dispositivo.
A percentagem de bateria na pega OneBlade aumenta à medida que a carrega. O seu dispositivo está totalmente carregado quando a percentagem atinge os 100%.
Se a OneBlade tiver uma carga baixa, a barra de carregamento mais baixa fica intermitente quando liga o dispositivo a uma fonte de alimentação. Quando a bateria tiver 1/3 de carga, a barra mais baixa acende-se continuamente e a segunda barra fica intermitente.
Esta sequência irá continuar até que as 3 barras fiquem continuamente acesas, indicando que a OneBlade está totalmente carregada. As barras de carregamento desligam-se 30 minutos depois de a OneBlade estar carregada para poupar energia.
Consulte o manual do utilizador para saber o tempo de carregamento recomendado para o modelo OneBlade (normalmente, 8 horas).
Se não tiver a certeza se a Philips OneBlade está a carregar, experimente ligá-la quando esta estiver ligada à fonte de alimentação. Se não ligar, significa que está a carregar.
Isto deve-se ao facto de todos os modelos Philips OneBlade incluírem uma funcionalidade de segurança que os impede de ligar durante o carregamento. Isto minimiza o risco de o produto se molhar (por exemplo, ao ser utilizado para barbear com a pele húmida) enquanto está ligado a uma fonte de alimentação.
Nota: se o seu modelo OneBlade tiver um indicador de carregamento LED ou digital na pega, isto também indica que o produto está a carregar.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:QP6652/61 , QP2724/31 , QP6542/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›