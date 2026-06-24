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Assistência Philips

Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?

Os diferentes modelos OneBlade incluem diferentes formas de comunicar o estado de carregamento. Consulte as informações abaixo, com base na descrição que melhor corresponde ao seu modelo.

Nota: este artigo inclui orientação para todos os modelos OneBlade. Consulte as subtítulos para identificar as informações relevantes para o seu modelo. Se o seu modelo for visualmente diferente do apresentado na imagem (por exemplo, uma cor diferente) mas tiver as mesmas características, as informações continuam a ser aplicáveis. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP6652/61 , QP2724/31 , QP6542/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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