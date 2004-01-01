Pode transferir a aplicação Philips GroomTribe no telemóvel para a utilizar com a máquina de barbear com ligação Bluetooth. A aplicação é compatível com o iPhone 6S (ou superior) e funciona no iOS 11.3 ou superior. Também pode ser utilizada em telemóveis Android com um ecrã com mais de 4,5 polegadas, com um SO versão 6.0 ou superior e Bluetooth versão 4.1 ou superior.