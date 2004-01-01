O meu telemóvel é compatível com a aplicação Philips GroomTribe?
Publicado em 5 de março de 2025
Pode transferir a aplicação Philips GroomTribe no telemóvel para a utilizar com a máquina de barbear com ligação Bluetooth. A aplicação é compatível com o iPhone 6S (ou superior) e funciona no iOS 11.3 ou superior. Também pode ser utilizada em telemóveis Android com um ecrã com mais de 4,5 polegadas, com um SO versão 6.0 ou superior e Bluetooth versão 4.1 ou superior.
Como sei se a minha máquina de barbear está ligada por Bluetooth?
Se a sua máquina de barbear tiver conetividade Bluetooth, esta será indicada na embalagem e no manual do utilizador fornecido.
E se o meu produto Philips não tiver Bluetooth?
A aplicação GroomTribe também inclui conteúdo de suporte e outras informações para uma gama de produtos de cuidados masculinos Philips. Transfira a aplicação a partir da Apple App Store ou da Google Play Store para saber mais.