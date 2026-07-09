Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP6652/61 , QP1324/20 , QP1924/30 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
O que é um plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?
Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?
Como posso colocar acessórios na minha Philips OneBlade?
Por que motivo o meu produto demora mais tempo a carregar do que o esperado?
Posso viajar com os meus produtos Philips Grooming e Beauty?