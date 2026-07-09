Como posso colocar acessórios na minha Philips OneBlade?

As lâminas OneBlade Intimate são fornecidas com um protetor da pele colocado, permitindo-lhe barbear áreas sensíveis com uma proteção melhorada contra golpes e cortes. Além disso, está disponível um pente/proteção para o corpo para o OneBlade Intimate, que lhe permite aparar os pelos corporais de forma rápida e prática.



O vídeo abaixo demonstra como colocar a lâmina OneBlade Intimate e o pente para o corpo.

Compatibilidade: as lâminas OneBlade Intimate são compatíveis com todos os modelos OneBlade. O pente para o corpo apresentado no vídeo abaixo foi concebido para se adaptar ao protetor da pele e, por isso, só é compatível com lâminas OneBlade Intimate.