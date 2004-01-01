Termos de pesquisa

    O que significam os símbolos na máquina de barbear da série Philips i9000?

    Publicado em 23 de junho de 2025

    A sua máquina de barbear Philips utiliza símbolos, ícones e outros sinais para fornecer informações importantes sobre a utilização e a manutenção.

    Alguns dos ícones apresentados neste artigo são acompanhados por texto em português. O texto na sua máquina de barbear muda com base nas definições de idioma, mas o símbolo é o mesmo em todos os idiomas.

    Nota: este artigo só é relevante para a máquina de barbear da série Philips i9000. Os ícones e símbolos serão diferentes se tiver a i9000, a i9000 Prestige ou a i9000 Prestige Ultra. As cores podem diferir dos exemplos apresentados abaixo.

    Ficha e seta

    Um pequeno símbolo de uma tomada com uma seta por baixo indica que a máquina de barbear não pode ser utilizada quando estiver ligada a uma fonte de alimentação.

    Desligue a máquina de barbear da fonte de alimentação antes de a ligar.

    Torneira e cabeças de corte

    Uma torneira com água corrente acima das cabeças de corte desmontadas indica que a sua máquina de barbear precisa de uma limpeza profunda. Este lembrete aparece automaticamente uma vez por mês.

    Limpe a máquina de barbear utilizando as instruções fornecidas no manual do utilizador (sugestão: o manual do utilizador também está disponível online).

    3 gotas de água

    Um símbolo com 3 gotas/gotículas de água indica que a sua máquina de barbear precisa de ser limpa. Este ícone aparece automaticamente após cada utilização.

    Limpe a máquina de barbear utilizando as instruções fornecidas no manual do utilizador (sugestão: o manual do utilizador também está disponível online).

    Linha horizontal

    Uma única barra ou linha horizontal indica que a bateria da máquina de barbear está fraca.

    Carregue a sua máquina de barbear ligando-a a uma fonte de alimentação.

    Enquanto a máquina de barbear está a carregar, as linhas enchem-se de baixo para cima, começam a piscar e, em seguida, permanecem acesas até que todas as linhas permaneçam acesas e a máquina de barbear esteja totalmente carregada.

    Símbolo IQ

    Um ícone com as letras I e Q indica que a tecnologia SkinIQ integrada da máquina de barbear está a monitorizar o seu barbear.

    Bateria

    É apresentado um pequeno ícone de bateria para indicar que a bateria está (quase) descarregada.


    Ligue a sua máquina de barbear a uma fonte de alimentação e deixe-a carregar.

    Pena, cabeças de corte, símbolo de mais (+), bolhas

    Estes símbolos indicam o modo de barbear da sua máquina de barbear.

    • Pena: modo sensível
    • Cabeças de corte pentagonais: modo normal
    • Cabeças de corte pentagonais com o símbolo de mais (+): modo intenso
    • Bolhas: modo de espuma, para barbear com espuma ou gel

    Ajuste o modo premindo o botão na parte inferior do ecrã quando a máquina de barbear estiver ligada.

    Recipiente de líquido

    Um pequeno recipiente com líquido azul aparece na pega da máquina de barbear quando for necessário substituir a recarga da Quick Clean Pod.

    Cadeado

    É apresentado um pequeno símbolo de cadeado na pega da máquina de barbear quando o fecho de viagem é ativado. Isto evita que a máquina de barbear se ligue automaticamente durante a viagem ou o armazenamento.

    Consulte o manual do utilizador (também disponível online) para obter informações sobre como desativar e ativar o fecho de viagem.

    Sugestão: para a i9000, pode ativar ou desativar o fecho de viagem mantendo premido o botão de alimentação durante cerca de 5 segundos. Para as séries i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra, utilize o botão de menu na parte inferior do ecrã para aceder ao fecho de viagem. 

    Telefone com balão de diálogo

    Um pequeno ícone de um telemóvel com um símbolo de voz/diálogo/notificação indica que a sua máquina de barbear está a comunicar com a aplicação GroomTribe ou que a memória da máquina de barbear está quase cheia.

    Sincronize regularmente as suas sessões de barbear com a aplicação GroomTribe para obter informações sobre o seu desempenho de corte e muito mais.

