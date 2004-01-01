A sua máquina de barbear Philips utiliza símbolos, ícones e outros sinais para fornecer informações importantes sobre a utilização e a manutenção.

Alguns dos ícones apresentados neste artigo são acompanhados por texto em português. O texto na sua máquina de barbear muda com base nas definições de idioma, mas o símbolo é o mesmo em todos os idiomas.

Nota: este artigo só é relevante para a máquina de barbear da série Philips i9000. Os ícones e símbolos serão diferentes se tiver a i9000, a i9000 Prestige ou a i9000 Prestige Ultra. As cores podem diferir dos exemplos apresentados abaixo.