    Som com estilo retro concebido para os dias de hoje.

    A Tina – Prato para discos retro moderno

    Velho amigo. Novo som.

    TAV9000D/10

    Inspirado no emblemático Philips Philetta. Combina um som potente e detalhado com Bluetooth pronto para transmissão e controlo por aplicação.

    Gama retro

    Retro, mas moderno.

    Influenciada pelos ícones do passado, a gama retro inspira-se no estilo antigo para criar algo novo, com uma bateria duradoura, Bluetooth e microfones de IA que eliminam o ruído e o vento. Totalmente retro. E completamente moderna.

    O que é a Century?

    O que é a Century?

    Uma coleção de três partes para celebrar os 100 anos de som Philips, começando pela linha retro-moderna deste ano.

    Há 100 anos, a Philips deu os seus primeiros passos no som.

    100 anos de inovações

    Há 100 anos, a Philips deu os seus primeiros passos no som, lançando o seu primeiro rádio em 1927 e iniciando um século de inovação que deu ao mundo as cassetes, a “boombox”, o CD e, este ano, a Century.

    Primeira peça do lançamento da coleção retro Century

    Mais no futuro

    A coleção retro deste ano é a primeira de três lançamentos da Century, cada um prestando homenagem a uma parte diferente da nossa herança. Fique atento, pois há mais novidades a caminho.

