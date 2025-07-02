Influenciada pelos ícones do passado, a gama retro inspira-se no estilo antigo para criar algo novo, com uma bateria duradoura, Bluetooth e microfones de IA que eliminam o ruído e o vento. Totalmente retro. E completamente moderna.
O que é a Century?
Uma coleção de três partes para celebrar os 100 anos de som Philips, começando pela linha retro-moderna deste ano.
100 anos de inovações
Há 100 anos, a Philips deu os seus primeiros passos no som, lançando o seu primeiro rádio em 1927 e iniciando um século de inovação que deu ao mundo as cassetes, a “boombox”, o CD e, este ano, a Century.
Mais no futuro
A coleção retro deste ano é a primeira de três lançamentos da Century, cada um prestando homenagem a uma parte diferente da nossa herança. Fique atento, pois há mais novidades a caminho.
