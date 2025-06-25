Termos de pesquisa

    Realismo incrível. Design maravilhoso.
      Energy Label Europe G Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 201.0KB)

      OLED Televisor 4K com Ambilight

      55OLED810/12

      Classificação geral / 5
      Críticas
      1 prémio

      Realismo incrível. Design maravilhoso.

      Este televisor OLED Ambilight TV sofisticado deixa a beleza fluir. Desde o design minimalista e a imagem realista ao som surpreendentemente cinematográfico, ficará cativado. O brilho envolvente do Ambilight faz com que tudo pareça maior e mais fantástico!

      OLED Televisor 4K com Ambilight

      Realismo incrível. Design maravilhoso.

      • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
      • QLED 4K. 144 Hz
      • P5 AI perfect picture engine
      • Dolby Vision e Dolby Atmos
      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight

      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight

      Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.

      Ecrã OLED brilhante. Imagem realista em qualquer luz

      Ecrã OLED brilhante. Imagem realista em qualquer luz

      A imagem realista deste televisor OLED brilhante é sempre fantástica, mesmo quando vista em ângulo. Quaisquer alterações à iluminação ambiente na divisão são automaticamente compensadas: independentemente do que estiver a ver, os pretos são pretos (não cinzentos) e até os detalhes mais pequenos saltam das sombras e das áreas claras. Compatível com todos os principais formatos HDR.

      O que quer que veja, uma imagem tão real. Processador P5 com IA

      O que quer que veja, uma imagem tão real. Processador P5 com IA

      O processador Philips P5 com IA proporciona uma imagem tão real que parece que pode entrar nela. Um algoritmo de IA com aprendizagem profunda processa as imagens de uma forma semelhante ao cérebro humano. Independentemente do que estiver a ver, obtém detalhes e contraste realistas, cores ricas e movimentos suaves.

      Visualização cinematográfica para tudo o que vê e joga

      Visualização cinematográfica para tudo o que vê e joga

      Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.

      Tecnologia de som surround envolvente

      Tecnologia de som surround envolvente

      A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.

      Independentemente do que estiver a ver, tenha o som perfeito. Processador IntelliSound

      Independentemente do que estiver a ver, tenha o som perfeito. Processador IntelliSound

      Com o nosso processador IntelliSound incorporado, o seu televisor Ambilight TV pode utilizar IA para lhe proporcionar o melhor som possível! Quer se trate de séries e filmes, música ou conteúdos com muita voz, como notícias, o televisor irá otimizar as definições automaticamente. Não quer utilizar a IA? Também pode selecionar manualmente estilos de som predefinidos ou personalizar as definições.

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google

      O que quer ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições. Além disso, organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no seu telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.

      Solução completa para jogos. Um jogar emocionante para todos os jogadores

      Solução completa para jogos. Um jogar emocionante para todos os jogadores

      HDMI 2.1, taxa de atualização nativa de 120 Hz e uma latência ultrabaixa. Quer seja um jogo independente ou um título AAA, este televisor Ambilight TV oferece-lhe as especificações de que necessita para jogar como quiser! Para maior controlo, a barra de jogos 2.0 permite-lhe personalizar a forma como joga. Também pode ligar um comando Bluetooth para jogos na nuvem. Os jogadores de PC também podem desfrutar de VRR de 144 Hz através de HDMI.

      Ligue-se a redes domésticas inteligentes, assistentes de voz e muito mais

      Ligue-se a redes domésticas inteligentes, assistentes de voz e muito mais

      A compatibilidade perfeita com o Matter permite-lhe integrar facilmente este televisor Ambilight 4K na sua rede doméstica inteligente existente. Também pode utilizar o telecomando do televisor para controlar a box de satélite ou de televisão por cabo ou ativar o Assistente Google. Além disso, o televisor também é compatível com dispositivos compatíveis com Alexa e com o Apple AirPlay.

      Design cuidado. Embalagens ecológicas.

      O ecrã elegante praticamente sem moldura tem um aspeto sofisticado em qualquer divisão, e o Ambilight cria iluminação ambiente maravilhosa quando o ecrã está desligado. O telecomando fino de metal do televisor recarrega sem fios e dispõe de retroiluminação ativada por movimento. As nossas embalagens utilizam cartão reciclado com certificação FSC e os folhetos são impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Modo de jogo
        • Modo de música
        • Adaptável à cor da parede
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        55  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        139  cm
        Visor
        OLED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840x2160p
        Taxa de atualização nativa
        120  Hz
        Motor de imagem
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Melhoramento de imagem
        • Filme automático e Modo de cineasta
        • Calman
        • Pronto para o Calman Autocal e Calibração manual
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Modo de cineasta
        • Jogo
        • Cinema em casa
        • EMC/FRC incorporado
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Pessoal
        • Perfect Natural Motion
        Taxa de atualização variável
        144 Hz

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Aplicação NFT*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Tamanho da memória (Flash)*
        32GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        • Telecomando com microfone.
        • Compatível com a Alexa
        • Olá, Google
        Experiência doméstica inteligente
        • Control4
        • ASSUNTO
        • Compatível com o Apple Home
        Barra de controlo de jogos
        Gamebar 2.0
        Suporte TTS
        Sim

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Áudio
        2.1 canais
        Potência de saída (RMS)
        Potência de saída: 70 Watts (RMS)
        Configuração dos altifalantes
        4 altifalantes de gama média-alta de 10 W, subwoofer de 30 W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Melhoramento do som
        • IA EQ
        • Modo AI
        • AVL Mode
        • Diálogo nítido
        • Diálogo
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Entretenimento
        • Perfil auditivo
        • Música
        • Modo noturno
        • Original
        • Pessoal
        • Música espacial
        Características dos auscultadores
        Dolby Atmos para auscultadores
        Coluna Principal
        Médio bidirecional + tweeter
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        4
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reprodução com um só toque
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, banda dupla
        • Bluetooth 5.2
        • Compatível com Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI2
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 2
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        • Velocidade de dados máxima de 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • Definição externa através da IU do televisor
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1, largura de banda total de 48 Gbps
        • até 4K a 144 Hz
        Jogos
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Compatível com NVIDIA G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ adaptável
        • HLG

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        2294060
        Classe energética para SDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        84  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        112  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        OLED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Modo Eco
        • Sensor da luz
        • Supressão de imagem (para rádio)

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 1 cabo USB-C para carregamento do telecomando
        • Cabo de alimentação
        • Telecomando com carregamento sem fios
        • Manual de início rápido
        • Folheto de segurança e legal
        • Suporte para mesa

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura metálica
        Design do suporte
        Suporte central em forma de cápsula em metal acetinado cromado

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        500  mm
        Compatível com suporte de parede
        300 x 300 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        1226 x 708 x 68 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        1226 x 773 x 230 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        1460 x 860 x 160 mm
        Peso do televisor sem suporte
        17,14 kg
        Peso do televisor com suporte
        20,6 kg
        Peso incluindo a embalagem
        25 kg

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • A disponibilidade e a funcionalidade dos serviços de controlo por voz variam de acordo com o país e o idioma.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.
      • A disponibilidade da aplicação Apple TV e Apple TV+ pode variar de acordo com o país ou região. Verifique as páginas de suporte do Google Play e da Apple Inc.
      • HDMI VRR de 144 Hz, G-Sync e FreeSync possíveis ao jogar joga num PC, ligado ao seu televisor OLED através de HDMI
      • Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2025 através de uma atualização de software.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.

