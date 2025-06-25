Solução completa para jogos. Um jogar emocionante para todos os jogadores

HDMI 2.1, taxa de atualização nativa de 120 Hz e uma latência ultrabaixa. Quer seja um jogo independente ou um título AAA, este televisor Ambilight TV oferece-lhe as especificações de que necessita para jogar como quiser! Para maior controlo, a barra de jogos 2.0 permite-lhe personalizar a forma como joga. Também pode ligar um comando Bluetooth para jogos na nuvem. Os jogadores de PC também podem desfrutar de VRR de 144 Hz através de HDMI.