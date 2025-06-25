Este televisor OLED Ambilight TV sofisticado deixa a beleza fluir. Desde o design minimalista e a imagem realista ao som surpreendentemente cinematográfico, ficará cativado. O brilho envolvente do Ambilight faz com que tudo pareça maior e mais fantástico!
Realismo incrível. Design maravilhoso.
Televisor Ambilight de 164 cm (65")
QLED 4K. 144 Hz
P5 AI perfect picture engine
Dolby Vision e Dolby Atmos
Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED integrado atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus desportos, filmes, música e jogos favoritos.
Ecrã OLED brilhante. Imagem realista em qualquer luz
A imagem realista deste televisor OLED brilhante é sempre fantástica, mesmo quando vista em ângulo. Quaisquer alterações à iluminação ambiente na divisão são automaticamente compensadas: independentemente do que estiver a ver, os pretos são pretos (não cinzentos) e até os detalhes mais pequenos saltam das sombras e das áreas claras. Compatível com todos os principais formatos HDR.
O que quer que veja, uma imagem tão real. Processador P5 com IA
O processador Philips P5 com IA proporciona uma imagem tão real que parece que pode entrar nela. Um algoritmo de IA com aprendizagem profunda processa as imagens de uma forma semelhante ao cérebro humano. Independentemente do que estiver a ver, obtém detalhes e contraste realistas, cores ricas e movimentos suaves.
Visualização cinematográfica para tudo o que vê e joga
Segure-se! Com o Dolby Vision incorporado, irá ver a imagem tal como foi concebida pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Desde filmes a jogos, diga olá a todos os detalhes.
Tecnologia de som surround envolvente
A compatibilidade com o Dolby Atmos e o DTS:X eleva o som deste televisor a outro nível em qualquer divisão. Os filmes mais recentes, os jogos mais recentes, os maiores eventos desportivos: com efeitos sonoros colocados no espaço acima e à sua volta, vai sentir-se como se estivesse no centro da ação.
Independentemente do que estiver a ver, tenha o som perfeito. Processador IntelliSound
Com o nosso processador IntelliSound incorporado, o seu televisor Ambilight TV pode utilizar IA para lhe proporcionar o melhor som possível! Quer se trate de séries e filmes, música ou conteúdos com muita voz, como notícias, o televisor irá otimizar as definições automaticamente. Não quer utilizar a IA? Também pode selecionar manualmente estilos de som predefinidos ou personalizar as definições.
Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google
O que quer ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições. Além disso, organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no seu telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.
Solução completa para jogos. Um jogar emocionante para todos os jogadores
HDMI 2.1, taxa de atualização nativa de 120 Hz e uma latência ultrabaixa. Quer seja um jogo independente ou um título AAA, este televisor Ambilight TV oferece-lhe as especificações de que necessita para jogar como quiser! Para maior controlo, a barra de jogos 2.0 permite-lhe personalizar a forma como joga. Também pode ligar um comando Bluetooth para jogos na nuvem. Os jogadores de PC também podem desfrutar de VRR de 144 Hz através de HDMI.
Ligue-se a redes domésticas inteligentes, assistentes de voz e muito mais
A compatibilidade perfeita com o Matter permite-lhe integrar facilmente este televisor Ambilight 4K na sua rede doméstica inteligente existente. Também pode utilizar o telecomando do televisor para controlar a box de satélite ou de televisão por cabo ou ativar o Assistente Google. Além disso, o televisor também é compatível com dispositivos compatíveis com Alexa e com o Apple AirPlay.
Design cuidado. Embalagens ecológicas.
O ecrã elegante praticamente sem moldura tem um aspeto sofisticado em qualquer divisão, e o Ambilight cria iluminação ambiente maravilhosa quando o ecrã está desligado. O telecomando fino de metal do televisor recarrega sem fios e dispõe de retroiluminação ativada por movimento. As nossas embalagens utilizam cartão reciclado com certificação FSC e os folhetos são impressos em papel reciclado.
Especificações técnicas
Ambilight
Funcionalidades Ambilight
Suite Ambilight
Modo de jogo
Modo de música
Adaptável à cor da parede
Versão da Ambilight
em 3 lados
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
65
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
164
cm
Visor
OLED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840x2160p
Taxa de atualização nativa
144
Hz
Motor de imagem
P5 AI Perfect Picture Engine
Melhoramento de imagem
Filme automático e Modo de cineasta
Calman
Pronto para o Calman Autocal e Calibração manual
Crystal Clear
ECO
Modo de cineasta
Jogo
Cinema em casa
EMC/FRC incorporado
Micro Dimming Perfect
Monitor
Pessoal
Perfect Natural Motion
Taxa de atualização variável
144 Hz
Resolução de entrada do ecrã
Resolução – Taxa de atualização
576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
A disponibilidade e a funcionalidade dos serviços de controlo por voz variam de acordo com o país e o idioma.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.
A disponibilidade da aplicação Apple TV e Apple TV+ pode variar de acordo com o país ou região. Verifique as páginas de suporte do Google Play e da Apple Inc.
HDMI VRR de 144 Hz, G-Sync e FreeSync possíveis ao jogar joga num PC, ligado ao seu televisor OLED através de HDMI
Matter/Control4: esta funcionalidade estará disponível em 2025 através de uma atualização de software.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões. iOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos E.U.A. e noutros países e é utilizada sob licença.