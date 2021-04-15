Termos de pesquisa
AWP2731GNR/24
Saboreie a frescura a cada gole!
O filtro GoZero Daily melhora eficazmente a qualidade da água canalizada através da redução de cloro, chumbo e pesticidas*, sem comprometer o fluxo de água!Ver todas as vantagens
A garrafa inclui uma tampa à prova de poeira, para que o bocal permaneça limpo.
O design à prova de fugas assegura que a água não é derramada no interior da bolsa.
Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça (máx. 50 graus Celsius) exceto o filtro.
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Fabricada em plástico Tritan sem BPA, a garrafa é mais duradoura, leve, resistente ao calor e aos choques.
A garrafa é compatível com a maioria dos tamanhos padrão dos suportes para copos.
Basta introduzir o filtro na palhinha e, em seguida, voltar a colocar a palhinha na tampa antes de voltar a enroscar a tampa na garrafa. Beba e desfrute!
O design de rebordo largo permite a passagem de cubos de gelo de tamanho padrão.
Fabricado em fibra de carbono ativado altamente porosa, o filtro Daily melhora a qualidade da água canalizada através da redução do cloro, chumbo e pesticidas, sem comprometer o fluxo de água.* Basta encher a garrafa, beber e desfrutar!
Condições da água introduzida
Especificações gerais
