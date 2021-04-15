Termos de pesquisa

      GoZero Garrafa de filtração

      AWP2731GRR/24

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O filtro GoZero Daily melhora eficazmente a qualidade da água canalizada através da redução de cloro, chumbo e pesticidas*, sem comprometer o fluxo de água!

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O sabor da água engarrafada, mas sem desperdício

      • 660 ml
      • Filtração instantânea
      • Tritan sem BPA
      • Azul
      À prova de poeira

      À prova de poeira

      A garrafa inclui uma tampa à prova de poeira, para que o bocal permaneça limpo.

      À prova de fugas

      À prova de fugas

      O design à prova de fugas assegura que a água não é derramada no interior da bolsa.

      Lavável na máquina de lavar loiça

      Lavável na máquina de lavar loiça

      Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça (máx. 50 graus Celsius) exceto o filtro.

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Garrafa Tritan sem BPA

      Garrafa Tritan sem BPA

      Fabricada em plástico Tritan sem BPA, a garrafa é mais duradoura, leve, resistente ao calor e aos choques.

      Encaixa na maioria dos suportes para copos

      Encaixa na maioria dos suportes para copos

      A garrafa é compatível com a maioria dos tamanhos padrão dos suportes para copos.

      Filtra à medida que bebe

      Filtra à medida que bebe

      Basta introduzir o filtro na palhinha e, em seguida, voltar a colocar a palhinha na tampa antes de voltar a enroscar a tampa na garrafa. Beba e desfrute!

      Compatível com cubos de gelo

      Compatível com cubos de gelo

      O design de rebordo largo permite a passagem de cubos de gelo de tamanho padrão.

      Transforma a água canalizada em água pura e cristalina

      Fabricado em fibra de carbono ativado altamente porosa, o filtro Daily melhora a qualidade da água canalizada através da redução do cloro, chumbo e pesticidas, sem comprometer o fluxo de água.* Basta encher a garrafa, beber e desfrutar!

      Especificações técnicas

      • Condições da água introduzida

        Filtro Daily AWP285
        • 5-38 graus Celsius
        • Água canalizada municipal

      • Especificações gerais

        Dimensões do produto
        75 x 75 x 237  mm
        Capacidade de filtragem
        150 L
        Vida útil do filtro
        1 mês
        Cartucho de filtro para substituição
        Filtro Daily AWP285
        Cor
        Cinza
        Material da garrafa
        Tritan
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 1
        Capacidade da garrafa (excl. filtro)
        660 mL/22 oz
