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Descontinuado
FC9310/02
2000 W
Escova SilentSeal
Filtro HEPA 13 lavável
O motor potente de 2000 Watts gera uma potência máxima de sucção de 450 Watts para resultados de limpeza superiores.
A escova SilentSeal contribui para um óptimo desempenho na redução do ruído e na recolha de pó e cotão. Esta é vedada de forma perfeita para um fluxo de ar eficiente, o que permite o melhor desempenho de limpeza - fabricada pela WesselWerk.
O canal de ar foi ajustado para assegurar que o ar flui suavemente para o exterior para minimizar a emissão de ruído. Além disso, uma suspensão especial do motor reduz as vibrações.
3.5
de 5
30
Críticas
trompet
25/06/2013
Nederland
Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.
Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.
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Esta avaliação foi feita para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
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trompet
25/06/2013
Nederland
strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.
Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.
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Dido
23/06/2013
Nederland
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.
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