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  • Extremamente potente, surpreendentemente silencioso
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  • Extremamente potente, surpreendentemente silencioso
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Descontinuado

SilentStarAspirador com saco

FC9310/02

3.5
| (30) Críticas
Extremamente potente, surpreendentemente silencioso
Desfrute de uma vida doméstica descontraída e sossegada com o aspirador SilentStar da Philips. Com a sua escova SilentStar única, este aspirador proporciona um desempenho de limpeza potente com um baixo ruído.
Ver todos os benefícios

Duro para o pó, suave para os seus ouvidos

Extremamente potente, surpreendentemente silencioso

  • 2000 W

  • Escova SilentSeal

  • Filtro HEPA 13 lavável

Motor de 2000 watts que gera um máximo de 450 watts de potência de sucção

Motor de 2000 watts que gera um máximo de 450 watts de potência de sucção

O motor potente de 2000 Watts gera uma potência máxima de sucção de 450 Watts para resultados de limpeza superiores.

Desempenho optimizado e baixo ruído graças à escova SilentSeal

Desempenho optimizado e baixo ruído graças à escova SilentSeal

A escova SilentSeal contribui para um óptimo desempenho na redução do ruído e na recolha de pó e cotão. Esta é vedada de forma perfeita para um fluxo de ar eficiente, o que permite o melhor desempenho de limpeza - fabricada pela WesselWerk.

Redução do ruído até 73 dB graças ao canal de ar aerodinâmico

Redução do ruído até 73 dB graças ao canal de ar aerodinâmico

O canal de ar foi ajustado para assegurar que o ar flui suavemente para o exterior para minimizar a emissão de ruído. Além disso, uma suspensão especial do motor reduz as vibrações.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

30

Críticas

25/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.

Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.

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Esta avaliação foi feita para SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

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25/06/2013

Nederland

Nederland

strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.

Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.

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