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Manuais e documentação

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF ficheiro, 22.9 MB
  • 13 March 2024

Desfrute de uma vida doméstica descontraída e sossegada com o aspirador SilentStar da Philips. Com a sua escova SilentStar única, este aspirador proporciona um desempenho de limpeza potente com um baixo ruído.

  • PDF ficheiro
  • 22 August 2024

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