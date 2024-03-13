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Assistência
FC9310/02
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User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag
Desfrute de uma vida doméstica descontraída e sossegada com o aspirador SilentStar da Philips. Com a sua escova SilentStar única, este aspirador proporciona um desempenho de limpeza potente com um baixo ruído.