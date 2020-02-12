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Descontinuado
HD8906/01
A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera
A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência e café divinal. Alojada numa estrutura em aço inoxidável com um design intemporal, a Intelia é uma embaixatriz da habilidade artística italiana.
6 bebidas
Jarro de leite integrado
Aço inoxidável
AquaClean
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.
4.1
de 5
18
Críticas
poppyss
12/02/2020
España
Comprador verificado
la cafetera fenomenal,muy buena compra
me gusta todo de ella es fantastica,facil de limpiar
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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Intelia Deluxe HD8906/01
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Paladiun
30/01/2016
España
La acabo de probar
La he puesto en marcha y estoy encantado , fácil de hacerla funcionar (ya veremos las limpiezas) estoy con mis primeros cafés que no me tomo y salen con abundante crema, café malote para que se asiente y quite sabor de nueva, la veo practica y sencilla, de momento no me a parecido que gastase mucha agua en limpieza, tendré que verla con el tiempo,muero buenas impresiones ya diré algo más si vuelvo por la página, ya que lo que buscaba era saber lo e gasta en stamby .
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Kitzler
13/01/2016
España
Producto fantástico. Visión comercial NULA. VER RESEÑA.
Habría comprado el producto, que lo conozco desde mi estancia en Alemania, PERO AQUÍ PHILIPS HACE LO QUE LE DÁ LA GANA. EN ALEMANIA , SI SE MOLESTAN EN VER LA PÁGINA CORRESPONDIENTE, COMPROBARÁN QUE SE PUEDE TAMBIÉN PAGAR POR TRANSFERENCIA, COMO ES NORMAL EN UROPA. NO ME APETECE QUE ME OBLIGUEN A USAR TARJETAS.
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza