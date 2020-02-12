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Descontinuado

Saeco Intelia DeluxeMáquina de café expresso super automática

HD8906/01

4.1

| (18) Críticas

A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera

A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência e café divinal. Alojada numa estrutura em aço inoxidável com um design intemporal, a Intelia é uma embaixatriz da habilidade artística italiana.

Ver todos os benefícios

Um design intemporal fabricado em Itália

A qualidade que exige, com a facilidade de utilização que espera

  • 6 bebidas

  • Jarro de leite integrado

  • Aço inoxidável

  • AquaClean

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Saboreie 6 bebidas de forma simples

Saboreie 6 bebidas de forma simples

Desfrute de uma grande variedade de bebidas para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina

O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café através da purificação da água. Também evita a acumulação de calcário no circuito de água da sua máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina, substituindo o filtro regularmente.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

18

Críticas

3

12/02/2020

España

España

Comprador verificado

la cafetera fenomenal,muy buena compra

me gusta todo de ella es fantastica,facil de limpiar

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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso superautomática Intelia Deluxe HD8906/01

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30/01/2016

España

España

La acabo de probar

La he puesto en marcha y estoy encantado , fácil de hacerla funcionar (ya veremos las limpiezas) estoy con mis primeros cafés que no me tomo y salen con abundante crema, café malote para que se asiente y quite sabor de nueva, la veo practica y sencilla, de momento no me a parecido que gastase mucha agua en limpieza, tendré que verla con el tiempo,muero buenas impresiones ya diré algo más si vuelvo por la página, ya que lo que buscaba era saber lo e gasta en stamby .

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13/01/2016

España

España

Producto fantástico. Visión comercial NULA. VER RESEÑA.

Habría comprado el producto, que lo conozco desde mi estancia en Alemania, PERO AQUÍ PHILIPS HACE LO QUE LE DÁ LA GANA. EN ALEMANIA , SI SE MOLESTAN EN VER LA PÁGINA CORRESPONDIENTE, COMPROBARÁN QUE SE PUEDE TAMBIÉN PAGAR POR TRANSFERENCIA, COMO ES NORMAL EN UROPA. NO ME APETECE QUE ME OBLIGUEN A USAR TARJETAS.

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

  2. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza