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  • Desfrute da variedade exclusiva com 18 deliciosas especialidades
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Descontinuado

Saeco GranBaristoMáquina de café expresso super automática

HD8975/01

Desfrute da variedade exclusiva com 18 deliciosas especialidades
A GranBaristo define o padrão em termos de variedade, conforto e extravagância, graças a um conjunto de tecnologias avançadas. Adicionalmente, a câmara de preparação VariPresso patenteada pode variar a pressão de preparação para fornecer uma imensa variedade de bebidas de qualidade.
Ver todos os benefícios

Resultado consistente, exatamente ao seu gosto

Desfrute da variedade exclusiva com 18 deliciosas especialidades

  • 18 bebidas

  • Jarro de leite integrado

  • Aço inoxidável

  • AquaClean

Saboreie 18 bebidas de forma simples

Desfrute de uma variedade de bebidas inigualável para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!

Cappuccino e latte macchiato de um só toque com o jarro de leite

Cappuccino e latte macchiato de um só toque com o jarro de leite

Saboreie cappuccino e latte macchiato super cremosos à temperatura perfeita, da forma mais simples possível. Basta verter o leite para o jarro, ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida preferida. Quer seja um cappuccino ou espuma de leite, a sua bebida será servida em poucos segundos, com uma consistência aveludada à temperatura ideal.

Ajuste a quantidade, as 6 intensidades de aroma e as 5 regulações do moinho

Ajuste a quantidade, as 6 intensidades de aroma e as 5 regulações do moinho

Esta máquina super automática oferece inúmeras opções fantásticas para personalizar a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode personalizar facilmente e memorizar a quantidade, o sabor e a temperatura para cada bebida. Sinta-se confiante para explorar, experimentar e imaginar qualquer bebida!

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.