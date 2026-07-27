Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HD8975/01
18 bebidas
Jarro de leite integrado
Aço inoxidável
AquaClean
Desfrute de uma variedade de bebidas inigualável para qualquer ocasião. Quer deseje um café expresso, um café longo ou uma receita à base de leite, a sua máquina super automática proporciona-lhe uma chávena perfeita de forma simples e num instante!
Saboreie cappuccino e latte macchiato super cremosos à temperatura perfeita, da forma mais simples possível. Basta verter o leite para o jarro, ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida preferida. Quer seja um cappuccino ou espuma de leite, a sua bebida será servida em poucos segundos, com uma consistência aveludada à temperatura ideal.
Esta máquina super automática oferece inúmeras opções fantásticas para personalizar a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode personalizar facilmente e memorizar a quantidade, o sabor e a temperatura para cada bebida. Sinta-se confiante para explorar, experimentar e imaginar qualquer bebida!
Críticas
Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.