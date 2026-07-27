Cappuccino e latte macchiato de um só toque com o jarro de leite

Saboreie cappuccino e latte macchiato super cremosos à temperatura perfeita, da forma mais simples possível. Basta verter o leite para o jarro, ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida preferida. Quer seja um cappuccino ou espuma de leite, a sua bebida será servida em poucos segundos, com uma consistência aveludada à temperatura ideal.