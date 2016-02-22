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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear pode ser lavada com água corrente depois de cada utilização. Asseguramos um barbear confortável e perfeito todos os dias.
Alimentação a corrente elétrica
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
4.1
de 5
63
Críticas
81%
recomendam este produto
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
whitespear
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.