ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável
  • Barbear rente e confortável

Descontinuado

7000 SeriesMáquina de barbear elétrica

HQ7300

4.1

| (63) Críticas | 81% recomendam este produto

Barbear rente e confortável

Esta máquina de barbear pode ser lavada com água corrente depois de cada utilização. Asseguramos um barbear confortável e perfeito todos os dias.

Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

  • Alimentação a corrente elétrica

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

63

Críticas

81%

recomendam este produto

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 