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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
3.8
de 5
13
Críticas
83%
recomendam este produto
Jughead
13/12/2016
United Kingdom
Totally satisfied owner/user
Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Electric shaver
Lukyanos
24/11/2017
Italia
Solamente un piccolo difetto
Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico
Gepersonaliseerde
26/04/2024
België
Uitstekend
Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.