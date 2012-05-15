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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
HQ8200/17
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
3.7
de 5
74
Críticas
David39
15/05/2012
España
Producto muy bueno por sus características.
Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Dan94
19/10/2011
France
TRES SATISFAIT DE CE RASOIR
Je suis très satisfait de cet achat. Depuis près de 50 ans que j'utilise des rasoirs PHILIPS , j'ai enfin trouvé un rasoir silencieux et qui rase de prêt. Je recommende ce produit sans réserve. Un coffret pour le rangement aurait été préférable à la pochette .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
didreu
18/10/2011
France
très bon produit simple d'utilisation
Très bon produit, simple d'utilisation, rasage efficace, autonomie correcte, bonne prise en main.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.