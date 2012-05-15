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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ8200/17

3.7
| (74) Críticas
Rápida. Rente. Eficaz.
As três superfícies de corte das cabeças de corte Speed-XL desta máquina de barbear eléctrica da Philips proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Rápida. Rente. Eficaz.

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

74

Críticas

15/05/2012

España

España

Producto muy bueno por sus características.

Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

19/10/2011

France

France

TRES SATISFAIT DE CE RASOIR

Je suis très satisfait de cet achat. Depuis près de 50 ans que j'utilise des rasoirs PHILIPS , j'ai enfin trouvé un rasoir silencieux et qui rase de prêt. Je recommende ce produit sans réserve. Un coffret pour le rangement aurait été préférable à la pochette .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

18/10/2011

France

France

très bon produit simple d'utilisation

Très bon produit, simple d'utilisation, rasage efficace, autonomie correcte, bonne prise en main.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8200 Rasoir électrique

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 