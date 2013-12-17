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Descontinuado

8200 seriesMáquina de barbear eléctrica

HQ8240

4.1
| (82) Críticas | 85% recomendam este produto
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As três superfícies de corte das cabeças de corte Speed-XL proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente
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Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

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Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

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O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

82

Críticas

85%

recomendam este produto

1

17/12/2013

España

España

En el uso diario no se puede pedir más

Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

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23/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

It's 2022 and this is still the best shaver I got

Philips just don't make the shavers good as they used to be. After more than 15 years the battery still works, the original blades still cut better than my newer Philips machines (ad I owned a few. The built quality is also better. Only disadvantage is that there is no indicator for the battery level

Pontos positivos

Simple and great

Pontos negativos

No Battery level indicator

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01/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Completely reliable

This really has been a great shaver. Very easy to use and to keep clean.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 