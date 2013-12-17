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20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
Recarregável
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
4.1
de 5
82
Críticas
85%
recomendam este produto
LuisII
17/12/2013
España
En el uso diario no se puede pedir más
Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica
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Eyal
23/04/2022
United Kingdom
It's 2022 and this is still the best shaver I got
Philips just don't make the shavers good as they used to be. After more than 15 years the battery still works, the original blades still cut better than my newer Philips machines (ad I owned a few. The built quality is also better. Only disadvantage is that there is no indicator for the battery level
Pontos positivos
Simple and great
Pontos negativos
No Battery level indicator
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Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8240 Electric shaver
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Chippenman
01/08/2014
United Kingdom
Completely reliable
This really has been a great shaver. Very easy to use and to keep clean.
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.