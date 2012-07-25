ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.
  • Rápida. Rente. Eficaz.

Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ8250/17

4
| (224) Críticas | 83% recomendam este produto
Rápida. Rente. Eficaz.
As três superfícies de corte das cabeças de corte Speed-XL proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Rápida. Rente. Eficaz.

  • Recarregável

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

224

Críticas

83%

recomendam este produto

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8250 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8250 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8250 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8250 Electric shaver

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 