Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Recarregável
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
4.0
de 5
224
Críticas
83%
recomendam este produto
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8250 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
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mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
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MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.