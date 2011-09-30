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Descontinuado

8200 seriesMáquina de barbear eléctrica

HQ8260

3.7
| (37) Críticas
Rápida. Rente. Eficaz.
As três superfícies de corte das cabeças de corte Speed-XL desta máquina de barbear eléctrica da Philips proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Rápida. Rente. Eficaz.

  • Com indicador do nível da bateria

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

37

Críticas

30/09/2011

España

España

Excelente Afeitadora.

Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

23/09/2011

España

España

Gratamente sorprendido.

Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 