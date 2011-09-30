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Descontinuado
HQ8260
Com indicador do nível da bateria
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
3.7
de 5
37
Críticas
Jomi
30/09/2011
España
Excelente Afeitadora.
Des pués de utilizar durante 15 días la Afeitadora Philips HQ8260 tengo que decir que estoy plenamente satisfecho, por su apurado, tiempo de duración de cada afeitado y ninguna irritación. Además es muy cómodo el no tener que tener obligatoriamente conectada la Afeitadora a la Red Eléctrica para poder afeitarse. La recomiendo a cualquiera que esté en duda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Josemi
23/09/2011
España
Gratamente sorprendido.
Solamente me he afeitado con la misma 9 días, pero estoy muy satisfecho de la elección realizada. Apura muy bien el afeitado y en poco tiempo. Es muy cómodo el no tener un cable colgando de la máquina al afeitarme. Resumiendo, que he acertado plenamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Afeitadora eléctrica
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8260 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.