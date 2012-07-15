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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Com indicador do nível da bateria
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
4.2
de 5
73
Críticas
93%
recomendam este produto
monamilou
15/07/2012
France
parfaitement conforme a mon attente
j'etais un inconditionnel du rasage mecanique, j'ai ete conquis par le resultat obtenu avec ce rasoir electrique, pour le confort et l'efficacite du rasage
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
teteuf
14/11/2011
France
tres bon produit
prise en main agréable, fonctionnement sur batterie ou secteur, Le système de nettoyage automatique fourni avec est lui aussi plutôt sympa silencieux, contact agréable avec la peau.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique
Terenas
20/10/2011
France
Parfait en tous points mais un peu cher
Très satisfait de ce rasoir, mon ancien philips ayant rendu l'âme au bout de 10 ans. Vitesse de coupe, silence et autonomie bluffantes. Un peu cher mais j'espère qu'il tiendra dans le temps, au moins autant que le précédent. Pensez juste à mettre une brosse plus longue pour enlever les poils. Celle fournie est un peu courte pour ce modèle.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.