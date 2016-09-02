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Descontinuado
HS85/44
Mantenha um barbear rente
Todos os anos, as lâminas da sua máquina de barbear Philips percorrem o equivalente à altura do Monte Evereste... 49 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - substitua as cabeças de corte anualmente.
com recarga de substituição
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.
As cabeças de corte possuem anéis deslizantes exclusivos para que a máquina deslize de forma mais suave sobre o seu rosto.
3.9
de 5
159
Críticas
IAM63
02/09/2016
España
Una pena que no haya cuchillas de repuesto
La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads
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tosterone2013
05/06/2013
España
hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta
espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea
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04/01/2012
España
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