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Descontinuado

NIVEAcabeças de corte

HS85/44

3.9

| (159) Críticas

Mantenha um barbear rente

Todos os anos, as lâminas da sua máquina de barbear Philips percorrem o equivalente à altura do Monte Evereste... 49 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - substitua as cabeças de corte anualmente.

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Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Sistema Flex Tracker

Sistema Flex Tracker

O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente às curvas do seu rosto e ajuda a proteger contra irritações de pele.

Anéis deslizantes

Anéis deslizantes

As cabeças de corte possuem anéis deslizantes exclusivos para que a máquina deslize de forma mais suave sobre o seu rosto.

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Críticas

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3.9

de 5

159

Críticas

02/09/2016

España

España

Una pena que no haya cuchillas de repuesto

La maquinilla es excelente. Pero no hay repuesto para las cuchillas :(

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Esta avaliação foi feita para HS85/60 shaving heads

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05/06/2013

España

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hola este producto es innovador de excelentes resultados me encanta

espero que siempre que adpte la idea y pensamiento de comprar productos philis sigan en la misma linea

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04/01/2012

España

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