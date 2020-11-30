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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear elétrica a seco

PT720/16

4.1
| (1249) Críticas | 85% recomendam este produto
Um barbear verdadeiramente rente
A nova máquina de barbear elétrica PowerTouch da Philips confere um maior domínio à sua manhã. Agora com mais minutos, possibilidade de lavagem total e desempenho de corte Super Lift&Cut, a máquina de barbear assegura que está sempre pronto para terminar rapidamente a sua rotina matinal.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Um barbear verdadeiramente rente

  • Super Lift&Cut

  • Cabeças flexíveis

40+ minutos de autonomia sem fios, 8 horas de carregamento

40+ minutos de autonomia sem fios, 8 horas de carregamento

40+ minutos de autonomia sem fios para 14 sessões de barbear. Carrega totalmente em 8 horas, por isso está sempre pronta a usar

Sistema Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

Sistema Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

O sistema de lâmina dupla incorporado nas nossas máquinas de barbear elétricas levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente

Acção do DynamicContour ajusta-se às curvas do rosto e pescoço

Acção do DynamicContour ajusta-se às curvas do rosto e pescoço

A máquina de barbear ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

1249

Críticas

85%

recomendam este produto

30/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade/preço

Esta é a 2ª maquina de barbear Philips que possuo. A 1ª durou 17 anos ( levou um 2º conjunto de laminas durante a vida util). Espero que a segunda dure o mesmo.

Pontos positivos

Cumpre. Tem um excelente preço para o desempenho.

Pontos negativos

Apenas poderiam fornecer um utensilio para facilitar a limpeza (pincel).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

14/07/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Avaliação máquina barbear série 3000

Excelente produto. A eficiência e a fiabilidade são a imagem de marca desta máquina.

Pontos positivos

Fiabilidade e eficiência.

Pontos negativos

Custo de cabeças de substituição.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver

09/08/2019

Portugal

Portugal

Boa

Desde jovem que utilizo máquina de barbear e sempre Philips.Ainda tenho a máquina Philips que era do meu pai há mais de 100 anos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 