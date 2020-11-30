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Descontinuado
Lâminas Lift and Cut
Cabeças flexíveis
Uma bateria de iões de lítio potente e com eficiência energética proporciona-lhe mais tempo para barbear em cada carga. Terá mais de 45 minutos de tempo de funcionamento - ou seja, cerca de 15 sessões de barbear - depois de 8 horas de carregamento. Ligue-a durante 3 minutos e terá potência suficiente para uma sessão de barbear.
As lâminas ComfortCut têm extremidades arredondadas que deslizam suavemente pela pele, para obter sempre um barbear rente, mas confortável.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave.
4.1
de 5
1249
Críticas
85%
recomendam este produto
NMSilva
30/11/2020
Portugal
Excelente relação qualidade/preço
Esta é a 2ª maquina de barbear Philips que possuo. A 1ª durou 17 anos ( levou um 2º conjunto de laminas durante a vida util). Espero que a segunda dure o mesmo.
Pontos positivos
Cumpre. Tem um excelente preço para o desempenho.
Pontos negativos
Apenas poderiam fornecer um utensilio para facilitar a limpeza (pincel).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
Serip
14/07/2020
Portugal
Comprador verificado
Avaliação máquina barbear série 3000
Excelente produto. A eficiência e a fiabilidade são a imagem de marca desta máquina.
Pontos positivos
Fiabilidade e eficiência.
Pontos negativos
Custo de cabeças de substituição.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Torrão
09/08/2019
Portugal
Boa
Desde jovem que utilizo máquina de barbear e sempre Philips.Ainda tenho a máquina Philips que era do meu pai há mais de 100 anos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.