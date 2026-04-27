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  • Apare e corte pelos de todo o comprimento
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  • Apare e corte pelos de todo o comprimento
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Descontinuado

OneBlade

QP2520/30

4.3
| (4425) Críticas | 90% recomendam este produto
Apare e corte pelos de todo o comprimento
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas definidas, com qualquer comprimento de pelo. Não necessita de vários passos e utensílios. A OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare e corte pelos de todo o comprimento

  • Aparar, contornar, cortar

  • Para qualquer comprimento de pelo

  • 3 pentes de encaixe para barba curta

  • Recarregável, uso a húmido e a seco

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

Concebida para estilos de barba e cuidados corporais masculinos, a Philips OneBlade apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento. Proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e pontas arredondadas. Além disso, com um cortador que se move a 200x por segundo, é eficiente mesmo em pelos mais compridos.

Apare-a

Apare-a

Apare a barba para manter o seu comprimento preferido. A sua máquina de barbear do rosto Philips OneBlade inclui 3 pentes para barba curta: 1 mm para um aspeto de barba por fazer, 3 mm para uma barba com linhas definidas e 5 mm para uma barba comprida.

Contorne-a

Contorne-a

Obtenha as linhas precisas em segundos com a lâmina de dupla face que lhe permite ver todos os pelos que está a cortar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

4425

Críticas

90%

recomendam este produto

27/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de custo acessível mas de boa qualidade

Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto

Date of Use 2026-02-18

09/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma máquina TOP.

Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.

Pontos positivos

Muito precisa e de fácil utilização

Pontos negativos

Custo da lâmina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto

30/01/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Aparelho moderno

Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição

Pontos positivos

Bateria de longa duração, lamina eficiente

Pontos negativos

Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.