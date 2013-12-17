Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Com sistema Jet Clean
Com visor LED
Três cabeças flexíveis independentes num acessório de corte que roda com liberdade total de movimento. Esta combinação única garante um óptimo contacto com a pele em áreas curvas para agarrar mesmo os pêlos mais curtos no pescoço.
Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Prémios
4.0
de 5
66
Críticas
83%
recomendam este produto
Serpikho
17/12/2013
España
Afeitado perfecto
La mejor afeitadora que he tenido. Fácil manejo, duración excepcional de la carga, fácil limpieza, potencia y rapidez durante el afeitado, el único pero es el precio aunque una vez que te decides te olvidas lo que has pagado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
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EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Pontos positivos
Always a good shave
Pontos negativos
Cannot obtain spares after 12 years
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Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/21 Electric shaver
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Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/22 Electric shaver
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.