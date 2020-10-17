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  • Barbear cómodo e simples
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Descontinuado

Shaver series 1000Máquina de barbear elétrica a seco

S1510/04

3.9
| (195) Críticas
Barbear cómodo e simples
A Shaver Series 1000 oferece-lhe um barbear simples e cómodo a um preço acessível. Cabeças flexíveis em 4 direcções combinadas com um sistema de lâminas CloseCut garantem um resultado suave.
Ver todos os benefícios

A Máquina de barbear elétrica mais rente no pescoço da sua classe*

Barbear cómodo e simples

  • Sistema de lâminas CloseCut

  • Cabeças flexíveis em 4 direcções

  • Aparador de patilhas

Lâminas duradouras e auto-afiáveis para um barbear sem esforço

Lâminas duradouras e auto-afiáveis para um barbear sem esforço

Consiga um barbear sem esforço. As nossas lâminas CloseCut duradouras afiam-se autonomamente enquanto trabalham, dia após dia.

Cabeças flectem em 4 direcções para barbear facilmente todos os contornos

Cabeças flectem em 4 direcções para barbear facilmente todos os contornos

Cabeças flexíveis com 4 movimentos independentes ajustam-se a cada curva do seu rosto, proporcionando-lhe um barbear rente no pescoço e no maxilar.

Potência máxima e consistente ano após ano

Potência máxima e consistente ano após ano

Barbeie-se durante mais tempo com cada carregamento. A sua máquina de barbear continuará a trabalhar com a mesma potência ao longo dos anos, graças à nossa bateria de iões de lítio potente e eficiente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

195

Críticas

17/10/2020

España

España

Comprador verificado

Sencillo y práctico

Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo

Pontos positivos

Práctica

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco

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12/02/2019

España

España

Muy buen producto

Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina

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27/12/2018

España

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Producto ideal.

Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.

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Avisos legais

  1. Em comparação com outras máquinas de barbear básicas com rede e rotativas líderes de mercado