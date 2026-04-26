Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Sensor Pressão
Lâminas duplas SteelPrecision
Sensor Pressure Guard
Cabeças flexíveis 360-D
Garantia até 5 anos******
A nossa tecnologia Lift & Cut rotativa, patenteada e exclusiva levanta suavemente os pelos da sua raiz antes de os cortar com precisão ao nível da pele (até 0,00 mm da pele) sem as lâminas sequer tocarem na pele.
As máquinas de barbear rotativas da Philips foram concebidas especificamente para se adaptarem ao crescimento natural do pelo, alcançando todos os pelos que crescem em qualquer direção, graças às lâminas rotativas de 360 graus. Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual SteelPrecision cortam mais pelos por passagem**.
A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.
4.4
de 5
756
Críticas
90%
recomendam este produto
Garfield 65
26/04/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto faz um barbear excelente.
Faz um barbear excelente, estou feliz com a máquina.
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Date of Use 2026-03-14
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Date of Use 2026-03-14
Ultraquieto
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Estou fã incondicional!!
Bastante satisfeito, fiquei favoravelmente agradado e surpreso, pela excepcionalidade de corte e eficácia, sem abrasar a cara, é um barbear muito suave e agradável.
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Máquina barbear
08/09/2025
Portugal
Comprador verificado
O produto e excelente, recomendo
Até ao momento a máquina barbear é top trabalha na perfeição, muito prática , eficaz ao barbear!
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Esta avaliação foi feita para i9000 X9002 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com o seu antecessor, a série 9000 da Philips
Em comparação com a máquina de barbear Philips da série 3000, numa barba de 3 dias
Em comparação com material sem revestimento
Com base nos utilizadores da série Philips S7000 e da aplicação Philips Shaving em 2019
Ao comparar resíduos de barbear após a utilização de líquido de limpeza com a água na recarga
2 anos de garantia + 3 anos de extensão após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.