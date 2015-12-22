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  • Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico
  • Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico
  • Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico
  • Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico

Descontinuado

Philips AventCopos com palhinha

SCF764/00

4.7
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico
O conjunto de palhinhas de substituição SCF764/00 da Philips Avent inclui 2 conjuntos de palhinhas de substituição e uma escova de limpeza. Isto significa que a palhinha no copo pode ser mantida limpa e higienizada para ser usada a qualquer altura!
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Palhinhas em silicone de substituição com escova de limpeza

Mantém o seu copo com palhinha sempre higiénico

  • Conjuntos de palhinhas de substituição

  • Com escova

Inclui 2 conjuntos de palhinhas de substituição e uma escova de limpeza

Para copos com palhinha de 260 ml

A escova permite uma limpeza fácil da palhinha

Especificações técnicas

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Críticas

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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Tazze con cannuccia

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Voor bekers met rietje

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 