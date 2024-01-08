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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

Auscultadores on-ear sem fios com microfone

SHB3075BL/00

3.9
| (39) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ oferecem graves potentes num formato elegante e compacto. Aspeto excelente, som fantástico e ótimo valor. Os auscultadores Bluetooth sem fios são ideais para quem precisa de mais graves nas suas batidas sem volume adicional.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

A bateria recarregável proporciona até 12 horas de tempo de reprodução

A bateria recarregável proporciona até 12 horas de tempo de reprodução

Com 12 horas de tempo de reprodução, terá carga suficiente para manter a música em reprodução durante todo o dia.

Colunas com 32 mm de diâmetro

Colunas com 32 mm de diâmetro

Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.

Proteções para os ouvidos e aro para um conforto ideal

Proteções para os ouvidos e aro para um conforto ideal

Desenhados para uma adaptação perfeita, os auscultadores BASS+ incluem proteções para os ouvidos rotativas e um aro para a cabeça ajustável para garantir um excelente ajuste para todos os utilizadores.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

39

Críticas

08/01/2024

España

España

Estan bien

La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.

Pontos positivos

comodos

Pontos negativos

un poco fragiles

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Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro

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18/03/2018

España

España

Sorprendentes

Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.

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03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Pontos positivos

all

Pontos negativos

non

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