TAT2200LB/00
Isole o ruído, desfrute do ajuste
Enfrente facilmente o dia a dia com os auriculares True Wireless mais leves, com melhor ajuste e excelente som. O cancelamento ativo de ruído permite-lhe ouvir sem distrações, enquanto as almofadas texturizadas mantêm os auriculares confortavelmente no lugar.Ver todas as vantagens
Disponível em:
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.
O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que se possa concentrar nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode ligá-lo ou desligá-lo através dos auriculares ou da nossa aplicação complementar e o modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta.
Estes auscultadores dispõem de uma configuração de quatro microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.
A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Google Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.
Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.
O estojo de carregamento pequeno cabe facilmente num bolso. Também pode prender uma correia ao orifício e pendurar o estojo no seu saco ou na presilha do cinto. O modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.
Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 8 horas de reprodução com uma carga completa e 28 horas adicionais do estojo de carregamento (com cancelamento de ruído ligado, obtém 6 horas e 21 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 10 minutos de carregamento no estojo proporcionam mais 2 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.
Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.
Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.
Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.
