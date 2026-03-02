Tecnologia de 4 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados

Estes auscultadores dispõem de uma configuração de quatro microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.