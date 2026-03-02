Termos de pesquisa

      Auscultadores True Wireless

      TAT2200PK/00

      Isole o ruído, desfrute do ajuste

      Enfrente facilmente o dia a dia com os auriculares True Wireless mais leves, com melhor ajuste e excelente som. O cancelamento ativo de ruído permite-lhe ouvir sem distrações, enquanto as almofadas texturizadas mantêm os auriculares confortavelmente no lugar.

      Auscultadores True Wireless

      Isole o ruído, desfrute do ajuste

      • Auriculares pequenos. Ajuste confortável
      • Cancelamento Activo de Ruído
      • Tecnologia de 4 microfones
      • Som natural. Graves dinâmicos.

      Som incrível dos auriculares do dia a dia que se adaptam na perfeição

      As almofadas texturizadas SecureFit proporcionam-lhe um ajuste mais leve e confortável, ao mesmo tempo que criam uma boa vedação para um som ainda melhor. As funcionalidades como o Dynamic Bass permitem-lhe desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

      Ouça sempre a sua música com cancelamento ativo de ruído

      O cancelamento ativo de ruído reduz o ruído externo para que se possa concentrar nas suas músicas, podcasts e chamadas. Pode ligá-lo ou desligá-lo através dos auriculares ou da nossa aplicação complementar e o modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta.

      Tecnologia de 4 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais sobrelotados

      Estes auscultadores dispõem de uma configuração de quatro microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja num café movimentado, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

      Conetividade Bluetooth® multiponto e emparelhamento fácil

      A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Google Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

      Resistência salpicos e transpiração IPX4

      Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

      Estojo de carregamento de bolso com orifício para uma correia

      O estojo de carregamento pequeno cabe facilmente num bolso. Também pode prender uma correia ao orifício e pendurar o estojo no seu saco ou na presilha do cinto. O modo mono permite-lhe utilizar um dos auriculares enquanto o outro carrega.

      Obtenha até 36 horas de tempo de reprodução com o estojo

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 8 horas de reprodução com uma carga completa e 28 horas adicionais do estojo de carregamento (com cancelamento de ruído ligado, obtém 6 horas e 21 horas adicionais do estojo). Para um reforço rápido, 10 minutos de carregamento no estojo proporcionam mais 2 horas. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Som

        Limites frequência
        20 – 20.000 Hz
        Diâmetro da coluna
        10 mm
        Impedância
        16 ohm
        Entrada máxima de corrente
        3 mW
        Sensibilidade
        105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
        Tipo de diafragma
        Dinâmica

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        43.50  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        24
        Largura
        24.50  cm
        Peso bruto
        2.95  kg
        Comprimento
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Peso líquido
        1.42  kg
        Tara
        1.53  kg

      • Conveniência

        Controlo do volume
        Sim
        Resistência à água
        IPX4
        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Modo mono para TWS
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Toque
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Embalagem interior

        Comprimento
        11.30  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        10.40  cm
        Comprimento
        10.00  cm
        Peso líquido
        0.18  kg
        Peso bruto
        0.32  kg
        Tara
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        3 unid.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        6 + 21  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        8 + 28  hora(s)
        Carregamento rápido
        10 mins for 2 hrs
        Tipo de bateria (estojo de carregamento)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tipo de bateria (auricular)
        Lithium Polymer (built-in)
        Peso da bateria (total)
        10.1  g
        Capacidade da bateria (estojo)
        410  mAh
        Capacidade da bateria (auricular)
        50  mAh

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        11.2  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        9.6  cm
        Profundidade
        3.4  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Peso bruto
        0.085  kg
        Peso líquido
        0.059  kg
        Tara
        0.026  kg

      • Acessórios

        Guia de início rápido
        Sim
        Pontas de auriculares
        3 pares (S/M/L)
        Estojo de carregamento
        Sim

      • Design

        Cor
        Rosa
        Estilo de utilização
        Auriculares
        Material do acoplamento auditivo
        Silicone
        Ajusta à orelha
        Auriculares
        Tipo de ajuste do auricular
        Almofada de silicone

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        2 mics for each side

      • Dimensões

        Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Dimensões dos auriculares (LxPxA)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Peso total
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        FF
        Modo de perceção
        Sim
        Microfone para ANC
        2 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Toque multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 55% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

