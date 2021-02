Pode preparar dois tipos de batatas fritas congeladas na Airfryer:

1. Batatas fritas congeladas para forno

2. Batatas fritas congeladas para a fritadeira elétrica.

Sugestão: também vale a pena experimentar outros produtos de batata congelados, para além de batatas fritas.

Nota: tenha em atenção que as batatas fritas congeladas não são todas iguais. As diferentes marcas e variedades necessitam das suas próprias definições. No manual e no guia de início rápido, pode consultar indicações relativas aos tempos de preparação. Se não obtiver os resultados esperados com as suas batatas fritas congeladas, leia a FAQ "Os meus alimentos não ficam tão estaladiços como eu esperava. O que posso fazer?"