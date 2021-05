A Sonicare está equipada com uma tecnologia chamada SenseIQ, que é uma combinação de funções inteligentes que observam a forma como escova os dentes. Esta deteta pressão, movimento, cobertura, duração e frequência para fornecer informação em tempo real e melhorar a escovagem ao longo do tempo.



As funções da SenseIQ incluem:



– Informação em tempo real através do anel luminoso na parte inferior da sua escova de dentes:

– Informação de escovagem

– Informação de pressão



– Intensidade ajustável

– Ajuste automático da intensidade para proteger as suas gengivas quando escova com demasiada força



– Recomendações personalizadas

– Através da aplicação Sonicare com inteligência artificial



– Informação do comportamento de escovagem (na aplicação)



As funções inteligentes estão ativas sempre que o ícone SenseIQ estiver aceso na escova de dentes. Este também se acende para confirmar quando as funções são ativadas ou desativadas.