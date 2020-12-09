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  • Óptima protecção da pele, barbear suave
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  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Óptima protecção da pele, barbear suave
  • Óptima protecção da pele, barbear suave

Descontinuado

AquaTouchmáquina de barbear eléctrica a húmido e seco

AT750/16

4
| (1383) Críticas | 82% recomendam este produto
Óptima protecção da pele, barbear suave
A vedação Aquatec da máquina de barbear Philips assegura um barbear a seco confortável e um barbear a húmido refrescante. Quando se barbear a húmido, aplique gel ou espuma para aumentar o conforto da pele. Agora pode desfrutar de um barbear refrescante, sem se preocupar com ferimentos da pele.
Ver todos os benefícios

barbear a húmido com gel ou espuma de barbear

Óptima protecção da pele, barbear suave

  • Super Lift&Cut

  • Cabeças flexíveis

Optimizada para utilizar com gel ou espuma para aumentar o conforto da pele

Optimizada para utilizar com gel ou espuma para aumentar o conforto da pele

Vedação Aquatec para um barbear a seco confortável e um barbear a húmido refrescante. Optimizada para utilizar com gel ou espuma de barbear para aumentar o conforto da pele, mesmo no chuveiro.

Desliza suavemente pelos contornos do seu rosto

Desliza suavemente pelos contornos do seu rosto

As cabeças de protecção arredondadas de fricção reduzida ajustam-se automaticamente aos contornos do seu rosto para limitar as lesões da pele.

Para um barbear rente e confortável

Para um barbear rente e confortável

Para um barbear mais rente, o sistema de lâmina dupla incorporado nas máquinas de barbear eléctricas Philips levanta os pêlos para os cortar mais rentes, de forma confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1383

Críticas

82%

recomendam este produto

09/12/2020

España

España

Reliable shaver and trimmer

Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.

Pontos positivos

Smooth shave

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver

16/09/2020

España

España

PARA MI ES PERFECTA

Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver

25/06/2020

España

España

Comprador verificado

Maginifca afeitadora

excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio

Pontos positivos

dura , resistente ,la bateria dura mucho

Pontos negativos

las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver

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