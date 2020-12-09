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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Super Lift&Cut
Cabeças flexíveis
Vedação Aquatec para um barbear a seco confortável e um barbear a húmido refrescante. Optimizada para utilizar com gel ou espuma de barbear para aumentar o conforto da pele, mesmo no chuveiro.
As cabeças de protecção arredondadas de fricção reduzida ajustam-se automaticamente aos contornos do seu rosto para limitar as lesões da pele.
Para um barbear mais rente, o sistema de lâmina dupla incorporado nas máquinas de barbear eléctricas Philips levanta os pêlos para os cortar mais rentes, de forma confortável.
4.0
de 5
1383
Críticas
82%
recomendam este produto
C64PCM
09/12/2020
España
Reliable shaver and trimmer
Works as it should and gives a smooth shave and trimmer is useful for neatening sideburns.
Pontos positivos
Smooth shave
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT890/26 Wet and dry electric shaver
16/09/2020
España
PARA MI ES PERFECTA
Como bien comentó en el título, para mi fue y seguirá siendo la única maquinilla eléctrica que me cuida mi piel, y digo fue pero como aun funciona seguirá en el equipo de mis maquinillas PHILIPS, que más he querido y ahora acabo de comprar otra de las casi mismas características, espero sea tanto como esta y a ser posible la supere, cosa que tras unos años esta dejo el listón muy alto. Solo agradecer a PHILIPS el haber fabricado esta gran maquinilla ..... parami cada uno gustos.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT750/26 Wet and dry electric shaver
Dragon:Azul
25/06/2020
España
Comprador verificado
Maginifca afeitadora
excelente afeitadora , aunque , las hojas es aconsejable usarlas con jabon de afeitar ya que son demasiado duras , por el resto excelente , ah y a la hora de reponer las hojas , lo eh comprobado y las que son de imitacion giran pero no afeitan igual , aconsejo las philips para recambio
Pontos positivos
dura , resistente ,la bateria dura mucho
Pontos negativos
las hojas podian hacer un afeitado mas apurado , y haciendo menos daño
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver
Esta avaliação foi feita para AquaTouch AT893/20 Wet and dry electric shaver