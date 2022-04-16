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AquaTouch máquina de barbear eléctrica a húmido e seco
Descontinuado
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AT750/16
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Manual do utilizador
Todas (5)
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Como obter os melhores resultados com a máquina de barbear Philips?
Posso viajar com os meus produtos Philips Grooming e Beauty?
SH50Cabeças de corte de substituição
Suporte
Estrutura de fixação para cabeças de corte
ShaversEscova de limpeza
A minha máquina de barbear Philips não carrega